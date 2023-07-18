Пусть незначительно, но ситуация улучшается - генпрокурор о бесхозяйственности в агропромышленном секторе

Проблемных вопросов достаточно, но по сравнению с тем, что было год назад, я могу сказать, что пусть незначительно, но ситуация улучшается. Во всяком случае, со стороны должностных лиц я отмечаю определенное понимание того, что необходимо делать для обеспечения и технологической дисциплины и решения тех задач, которые стоят перед ними на определенных этапах.

Андрей Швед