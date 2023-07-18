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Пусть незначительно, но ситуация улучшается - генпрокурор о бесхозяйственности в агропромышленном секторе
Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы агропромышленная сфера работала эффективно и в соответствии с законом. Это заявил Генпрокурор Беларуси Андрей Швед в проекте "Разговор у Президента". К сельскому хозяйству в Беларуси отношение особое. Государство вкладывает большие ресурсы и требует соответствующие результаты. Гомельская область на особом контроле главы государства.
Проблемных вопросов достаточно, но по сравнению с тем, что было год назад, я могу сказать, что пусть незначительно, но ситуация улучшается. Во всяком случае, со стороны должностных лиц я отмечаю определенное понимание того, что необходимо делать для обеспечения и технологической дисциплины и решения тех задач, которые стоят перед ними на определенных этапах.
Как обстоят дела с бесхозяйственностью в агропромышленном секторе. Новые данные по расследованию геноцида и создание системы военных прокуроров. Об этом и не только - в полном выпуске программы "Разговор у Президента" на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-каналеАТН.
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