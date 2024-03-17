Как поживает самая капризная культура - лен - и некогда убыточное предприятие. Рубрика "Контроль качества" добралась до Оршанского комбината

Правильно ли приняты те или иные решения, уже показывает время. Пример - льняная отрасль. "Льну в Беларуси - быть". Этот лозунг глава государства не раз повторял на полях и льнозаводах. Наша страна - одна из немногих, у кого есть возможность для его выращивания. Главное к каждому этапу подходить ответственно.

Отрасль долгие годы была убыточной. Но специалисты надежды не теряли, прибыль будет. Благодаря поддержке Президента так и произошло. Оршанский льнокомбинат - единственное в Беларуси и самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие по производству льняных тканей.

Сейчас в год там выпускают около 18 млн погонных метров ткани и более 3 млн штучных изделий. Подробности смотрите в рубрике "Контроль качества".

Феномен белорусского льна. Культура, которую осилит не каждый.

"Что за проблема произвести хотя бы в этом году на половину лучшее волокно, а в следующем вообще нормальное, на уровне Франции и Бельгии?" - поставил четкий вопрос Александр Лукашенко (2010 год).

Поручение Президента, возродившее былую славу отечественной отрасли.

"Льноводческой отрасли в стране быть!" - заявил Президент еще в 2010 году.

Предприятие контрастов. Оршанский льнокомбинат - когда нити судьбы сплелись воедино? Расширим ассортиментный перечень и узнаем, что в топе у потребителя.

На Оршанский льнокомбинат поступает волокно со всей страны. Это 22 предприятия. И только здесь оно проходит полный цикл от переработки до выпуска тканей. Провели наш контроль качества.

Каким по величине вырос лен, вовремя ли его собрали и при каких условиях. На эту культуру влияет множество факторов. Здесь, считайте, пожинают плоды.

С Оршанского льнокомбината можно спрашивать за всю отрасль. Посевные площади сократились вдвое, урожайность упала до 3,5 ц с га, не хватало средств и техники. Такая картина была в 1990-е. Лен - культура капризная, для выращивания необходимы определенные условия. Заниматься ею было труднозатратно, но выгодно, как показало время. Только если браться с умом. Президент на этом не раз акцентировал внимание.

"Я уверенно заявляю, это будет одна из лучших отраслей в мире", - сказал глава государства (2010 год).

С 1998 года начала действовать и программа "Лен". Президент следит за развитием отрасли лично. Только с 2005 года по 2010-й дано под 70 поручений. Но выполнялись они не всегда успешно.

"Вывод один - лен вы производите плохо!" - заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область в 2012 году.

Спустя два года Президент снова посетил Оршанский комбинат. На его базе провели специальное совещание. Отрасль остается убыточной, объемы не соответствуют требованиям времени. Что до переработки - серьезно взялись за Модернизацию предприятий, вложили немалые деньги, поставили оборудование, льнокомбинат прошел 3 этапа обновления.

Чтобы получить качественную пряжу здесь ее перерабатывают во влажном виде. В оборудовании 450 л воды и температура 38 градусов. И уже после того, как пряжа намотана, она отправляется на сушку на 4 часа при температуре 110 градусов.

6 фабрик - льночесального, прядильного, ткацкого, отделочного и швейного производств, на которых работает более 3,5 тыс. человек. И то чем еще славится комбинат - немало здесь трудовых династий. Впрочем, у каждого своя история.

"Прекрасные ткани делают из короткого волокна, мы их видели, но это всего 30-35 %, он переработал лучшего короткого волокна. Остальные 70 % где?" - как всегда четко и по делу спросил Александр Лукашенко (2018 год).

На предприятии сразу взялись за дело. Сейчас переработка такого сырья выросла на 30 %.

Любой ткацкий станок в производстве имеет технологические погрешности, это не брак. Вручную наш специалист определяет, меньше всего пороков качества допускается на костюмный ассортимент, больше всего на постельный ассортимент. Сергей Сидин, заместитель генерального директора РУПТ "Оршанский льнокомбинат"

Сама льняная ткань плотная и не всегда приятна к телу, чтобы смягчить, нередко в состав добавляют хлопок. В ассортименте Оршанского комбината более чем 2,5 тыс. артикулов ткани. Производят все - от полотенец до костюмов и масок.

Более 80 % от общего объема производства поставляют на экспорт. Практически полсотни стран мира знают наш лен. Делают под заказ, эксклюзив можно увидеть и на полках отечественного бренда.

Мы, конечно, постараемся и в этом году держать марку, все зависит от того, как сырье будет заготовлено, в каких объемах оно будет нам поставляться, потому что качественные ткани изготавливаются из высокономерных. Сергей Сидин, заместитель генерального директора РУПТ "Оршанский льнокомбинат"