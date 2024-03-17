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Как поживает самая капризная культура - лен - и некогда убыточное предприятие. Рубрика "Контроль качества" добралась до Оршанского комбината
Правильно ли приняты те или иные решения, уже показывает время. Пример - льняная отрасль. "Льну в Беларуси - быть". Этот лозунг глава государства не раз повторял на полях и льнозаводах. Наша страна - одна из немногих, у кого есть возможность для его выращивания. Главное к каждому этапу подходить ответственно.
Отрасль долгие годы была убыточной. Но специалисты надежды не теряли, прибыль будет. Благодаря поддержке Президента так и произошло. Оршанский льнокомбинат - единственное в Беларуси и самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие по производству льняных тканей.
Сейчас в год там выпускают около 18 млн погонных метров ткани и более 3 млн штучных изделий. Подробности смотрите в рубрике "Контроль качества".
Феномен белорусского льна. Культура, которую осилит не каждый.
"Что за проблема произвести хотя бы в этом году на половину лучшее волокно, а в следующем вообще нормальное, на уровне Франции и Бельгии?" - поставил четкий вопрос Александр Лукашенко (2010 год).
Поручение Президента, возродившее былую славу отечественной отрасли.
"Льноводческой отрасли в стране быть!" - заявил Президент еще в 2010 году.
Предприятие контрастов. Оршанский льнокомбинат - когда нити судьбы сплелись воедино? Расширим ассортиментный перечень и узнаем, что в топе у потребителя.
На Оршанский льнокомбинат поступает волокно со всей страны. Это 22 предприятия. И только здесь оно проходит полный цикл от переработки до выпуска тканей. Провели наш контроль качества.
Каким по величине вырос лен, вовремя ли его собрали и при каких условиях. На эту культуру влияет множество факторов. Здесь, считайте, пожинают плоды.
С Оршанского льнокомбината можно спрашивать за всю отрасль. Посевные площади сократились вдвое, урожайность упала до 3,5 ц с га, не хватало средств и техники. Такая картина была в 1990-е. Лен - культура капризная, для выращивания необходимы определенные условия. Заниматься ею было труднозатратно, но выгодно, как показало время. Только если браться с умом. Президент на этом не раз акцентировал внимание.
"Я уверенно заявляю, это будет одна из лучших отраслей в мире", - сказал глава государства (2010 год).
С 1998 года начала действовать и программа "Лен". Президент следит за развитием отрасли лично. Только с 2005 года по 2010-й дано под 70 поручений. Но выполнялись они не всегда успешно.
"Вывод один - лен вы производите плохо!" - заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область в 2012 году.
Спустя два года Президент снова посетил Оршанский комбинат. На его базе провели специальное совещание. Отрасль остается убыточной, объемы не соответствуют требованиям времени. Что до переработки - серьезно взялись за Модернизацию предприятий, вложили немалые деньги, поставили оборудование, льнокомбинат прошел 3 этапа обновления.
Чтобы получить качественную пряжу здесь ее перерабатывают во влажном виде. В оборудовании 450 л воды и температура 38 градусов. И уже после того, как пряжа намотана, она отправляется на сушку на 4 часа при температуре 110 градусов.
6 фабрик - льночесального, прядильного, ткацкого, отделочного и швейного производств, на которых работает более 3,5 тыс. человек. И то чем еще славится комбинат - немало здесь трудовых династий. Впрочем, у каждого своя история.
"Прекрасные ткани делают из короткого волокна, мы их видели, но это всего 30-35 %, он переработал лучшего короткого волокна. Остальные 70 % где?" - как всегда четко и по делу спросил Александр Лукашенко (2018 год).
На предприятии сразу взялись за дело. Сейчас переработка такого сырья выросла на 30 %.
Любой ткацкий станок в производстве имеет технологические погрешности, это не брак. Вручную наш специалист определяет, меньше всего пороков качества допускается на костюмный ассортимент, больше всего на постельный ассортимент.
Сама льняная ткань плотная и не всегда приятна к телу, чтобы смягчить, нередко в состав добавляют хлопок. В ассортименте Оршанского комбината более чем 2,5 тыс. артикулов ткани. Производят все - от полотенец до костюмов и масок.
Более 80 % от общего объема производства поставляют на экспорт. Практически полсотни стран мира знают наш лен. Делают под заказ, эксклюзив можно увидеть и на полках отечественного бренда.
Мы, конечно, постараемся и в этом году держать марку, все зависит от того, как сырье будет заготовлено, в каких объемах оно будет нам поставляться, потому что качественные ткани изготавливаются из высокономерных.
Сегодня Оршанский комбинат обеспечен сырьем на 76 %. Лен - культура политическая и даже стратегическая. Александр Лукашенко говорил об этом неоднократно. Поэтому и такое внимание. Тем более выращивать его мы умеем, для этого у нас все условия. Осталось приложить немного усилий, чтобы в Год качества поставить недостающее высокономерное длинное волокно. Тот случай, когда из-за одной порванной нити может измениться весь рисунок.
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