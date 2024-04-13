Как правильно выстраивать экономику и держать на контроле инфоповоды - подробности в рубрике "Простая экономика"

Стабильность финансовой системы - это залог победы в экономических и информационных войнах. И здесь важно следить за ростом цен и настроениями простых людей. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне - приоритет нашей государственной политики.

Как правильно выстраивать экономику и держать на контроле инфоповоды? Подробности в авторской рубрике "Простая экономика" с Алексеем Авдониным.Устойчивое экономическое развитие страны возможно при росте долгосрочных сбережений и инвестиций со стороны населения и компаний. Это обеспечивается только при условии поддержания ценовой стабильности.



28 марта Президент Беларуси, принимая доклад о работе банковской системы, четко определил, что "всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Экономика - это приоритет приоритетов". Несмотря на давление со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется.



По итогам 2023 г. благодаря слаженным действиям Нацбанка и правительства прирост потребительских цен составил около 6 % при целевом ориентире в 7-8 %. Сейчас нам, белорусам, удается контролировать систему ценообразования и сдерживать цены. Но Президент настаивает: сейчас важно делать все необходимое, чтобы люди меньше обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране.







В условиях информационной войны ситуация с ценами может быть легко использована нашими оппонентами. Негативные эмоции в обществе из-за цен могут подорвать уверенность в завтрашнем дне, заставить поменять традиционное экономическое поведение – население может необдуманно скупать товары, снимать депозиты или бежать за долларами и евро.



Информационная война - это и экономическая война. Об этом глава государства обозначил 8 апреля при назначении Владимира Перцова заместителем главы Администрации Президента.



Изменение поведения людей под воздействием слухов, домыслов, псевдоаналитики может подорвать экономику и ослабить государство.Сейчас руководство страны делает все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны и обеспечить стабильность цен и экономики, несмотря на санкции и давление Запада.



Лукашенко акцентирует внимание - государство не собирается вмешиваться и ограничивать рост цен там, где в этом нет необходимости, или, наоборот, наблюдать за необоснованным ростом цен, не принимая должных мер. По заявлениям руководства МАРТ сейчас в высокой степени готовности находится программа действий по стабилизации цен для максимального обеспечения населения, насыщения рынка товарами, наращивания импортозамещающего производства, борьбы с инфляционными ожиданиями.



Факт Сбалансированная политика руководства страны дает хорошие экономические результаты.

Ярким подтверждением уверенности населения является рост срочных депозитов физлиц в белорусских рублях. Так, в феврале они увеличились до 8,5 млрд рублей. Такое поведение вкладчиков расширяет возможности банков выделять кредиты и поддерживать экономику.

На этом фоне продолжается процесс девалютизации экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в феврале 2024 года превысила 55 %. В марте физлица продали почти на110 млн долларов валюты больше, чем купили. Уверенно растут и золотовалютные резервы Беларуси. На 1 апреля они составили 8 млрд 353 тыс. долларов.