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Как предприятие "БелОМО" готовит специалистов под себя и за счет чего наши производители составляют конкуренцию зарубежью
История холдинга "БелОМО" началась более полувека назад, но это не влияет на показатели - вклад в техническое оснащение народного хозяйства и оборонного комплекса страны. Уровень разработок и высокое качество продукции позволяют предприятию удерживаться и на международных рынках. В основном изготавливают на экспорт. Также постоянно совершенствуют работу с кадрами.
Как предприятие готовит специалистов под себя и за счет чего наши производители составляют конкуренцию зарубежью? Подробности у Елизаветы Синяк.
Холдингу "БелОМО" уже больше 50 лет. Его профиль - оптико-электронные, лазерные и механические приборы (от бытового оборудования до оборонной промышленности). Работу здесь можно назвать ювелирной, ведь от каждой детали зависит конечный результат.
Ставка на оптику
Ставку сделали на оптику. Больше 60 % того, что производят, экспортируют. Оптические и танковые прицелы, приборы ночного видения. БелОМО сохраняет свои позиции в изготовлении продукции военного назначения.
Это прицел. Нам дают сырье, мы шлифуем, полируем, потом разблокировываем, отдаем на промывку и на ОТК.
Сборку деталей на одном из участков среди своих называют конструктором лего. Но здесь речь не об игрушках. Нужна точность и профессионализм. Интеллектуальная оптика, дальномер, бинокли. Пользуются спросом изделия гражданского и спецназначения.
Изделия на самом деле поставляются в страны Содружества, многие на экспорт идут. Все зависит от заказа. Не на склад работаем. Работаем по контрактам.
Техническое оснащение Вооруженных сил - это защита самого государства. Мы, скажем так, прилагаем усилия для того, чтобы наши Вооруженные силы были оснащены самыми современными оптическими приборами для выполнения возложенных задач.
Контроль качества и уникальные технологии
А чтобы эти задачи выполнять еще и на высоком уровне, контроль качества - в лаборатории. Здесь проверяют изделия на дефектность. Методы постоянно совершенствуют, отсюда и цифры - более 90 % продукции без брака. Применяют и уникальные технологии - нанесение штрихов на оптические детали. Такие сетки используют для измерительных приборов.
Это метод нанесения штрихов лазерным излучением. При этом мы имеем возможность достичь толщины штрихов 3-5 микрон. Это 1/1000 миллиметра, которые возможно разглядеть исключительно вооруженным глазом, т. е. через оптические приборы или системы.
Перспективы и в производстве узлов тормозных систем для большегрузов. Здесь больше 50 наименований, а доля экспорта - свыше 80 %.
На сборочном участке производится ежемесячно около 60 тысяч узлов, потребителями являются флагманы нашего производства - такие белорусские заводы, как МЗКТ, БелАЗ, МТЗ, МАЗ. Также мы поставляем продукцию на экспорт в крупнейшие автомобильные предприятия России. Это КамАЗ, "Урал".
Наращивать темпы развития за счет кадров
Наращивание темпов развития напрямую зависит от наличия и подготовленности кадров. Предприятие сотрудничает с учреждениями образованиями. Специалистов готовят под себя. Например, с учащимися вузов начинают работать еще с 3-4 курса. Выпускников привлекают на технологические практики плюс предоставляют частичное трудоустройство, чтобы уже на месте внедрять в производство. Алина - молодой специалист. Закончила БНТУ. Здесь работает цеховым технологом.
Бывает, что какой-то брак на станке идет, мы должны решать эти вопросы. Оборудование передают, мы разрабатываем мероприятия, куда мы эти оборудования поставим. К нам приходят детали, мы должны разработать технические процессы.
А Дмитрий отучился в политехническом колледже. Также работает по распределению. Кроме того, еще и получает высшее образование. На БелОМО - оператор станков с программным управлением.
Деталь обрабатывается, я ее снимаю, смотрю, чтобы не было дефектов по литью, по обработке, чтобы весь инструмент исправно работал. Не было сломанного инструмента. Для старта молодому специалисту очень хорошо пойти именно сюда, потому что в принципе объясняют хорошо, деталей разновидностей очень много. Не делаешь одно и то же.
Только в прошлом году на предприятие трудоустроили около 120 выпускников. На базе Минского колледжа возобновляют подготовку рабочих по оптическим специальностям, потому что именно молодежь играет первую скрипку по некоторым новым направлениям. Достаточно и уникальных случаев - рост по карьерной лестнице у молодых специалистов бывает и через год.
Приборы, которыми мы занимаемся, оптические, они достаточно сложны в своем производстве и нужны, скажем так, новые компетенции молодежи. Если раньше это можно было понимать, что сложил конструктор и прибор готов, то сейчас для того, чтобы сложить конструктор, его надо еще испытать, протестировать для того, чтобы он выполнял все возложенные на него функции, заложенные конструктором.
География экспорта - больше 20 стран
Разнообразие выпускаемой продукции, ориентация на потребности рынка и уникальность кадров - все это позволило продукции предприятия оставаться востребованной. И даже в условиях санкционного давления спрос на изделия не только в стране, но и за рубежом. География экспорта сейчас больше 20 стран.
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