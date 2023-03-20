Как предприятие "БелОМО" готовит специалистов под себя и за счет чего наши производители составляют конкуренцию зарубежью

История холдинга "БелОМО" началась более полувека назад, но это не влияет на показатели - вклад в техническое оснащение народного хозяйства и оборонного комплекса страны. Уровень разработок и высокое качество продукции позволяют предприятию удерживаться и на международных рынках. В основном изготавливают на экспорт. Также постоянно совершенствуют работу с кадрами.

Как предприятие готовит специалистов под себя и за счет чего наши производители составляют конкуренцию зарубежью? Подробности у Елизаветы Синяк.

Холдингу "БелОМО" уже больше 50 лет. Его профиль - оптико-электронные, лазерные и механические приборы (от бытового оборудования до оборонной промышленности). Работу здесь можно назвать ювелирной, ведь от каждой детали зависит конечный результат.

Ставка на оптику

Ставку сделали на оптику. Больше 60 % того, что производят, экспортируют. Оптические и танковые прицелы, приборы ночного видения. БелОМО сохраняет свои позиции в изготовлении продукции военного назначения.

Это прицел. Нам дают сырье, мы шлифуем, полируем, потом разблокировываем, отдаем на промывку и на ОТК. Татьяна Минчук, полировщик оптических деталей оптического завода "Сфера" управляющей компании холдинга "БелОМО"

Сборку деталей на одном из участков среди своих называют конструктором лего. Но здесь речь не об игрушках. Нужна точность и профессионализм. Интеллектуальная оптика, дальномер, бинокли. Пользуются спросом изделия гражданского и спецназначения.

Изделия на самом деле поставляются в страны Содружества, многие на экспорт идут. Все зависит от заказа. Не на склад работаем. Работаем по контрактам. Дмитрий Пивоваров, начальник отдела службы главного технолога управляющей компании холдинга "БелОМО"

Техническое оснащение Вооруженных сил - это защита самого государства. Мы, скажем так, прилагаем усилия для того, чтобы наши Вооруженные силы были оснащены самыми современными оптическими приборами для выполнения возложенных задач. Вячеслав Кузнецов, заместитель гендиректора по управлению персоналом и идеологической работе управляющей компании холдинга "БелОМО"

Контроль качества и уникальные технологии

А чтобы эти задачи выполнять еще и на высоком уровне, контроль качества - в лаборатории. Здесь проверяют изделия на дефектность. Методы постоянно совершенствуют, отсюда и цифры - более 90 % продукции без брака. Применяют и уникальные технологии - нанесение штрихов на оптические детали. Такие сетки используют для измерительных приборов.

Это метод нанесения штрихов лазерным излучением. При этом мы имеем возможность достичь толщины штрихов 3-5 микрон. Это 1/1000 миллиметра, которые возможно разглядеть исключительно вооруженным глазом, т. е. через оптические приборы или системы. Павел Рогай, главный инженер оптического завода "Сфера" управляющей компании холдинга "БелОМО"

Перспективы и в производстве узлов тормозных систем для большегрузов. Здесь больше 50 наименований, а доля экспорта - свыше 80 %.

На сборочном участке производится ежемесячно около 60 тысяч узлов, потребителями являются флагманы нашего производства - такие белорусские заводы, как МЗКТ, БелАЗ, МТЗ, МАЗ. Также мы поставляем продукцию на экспорт в крупнейшие автомобильные предприятия России. Это КамАЗ, "Урал". Александр Федорович, заместитель производства тормозных систем управляющей компании холдинга "БелОМО"

Наращивать темпы развития за счет кадров

Наращивание темпов развития напрямую зависит от наличия и подготовленности кадров. Предприятие сотрудничает с учреждениями образованиями. Специалистов готовят под себя. Например, с учащимися вузов начинают работать еще с 3-4 курса. Выпускников привлекают на технологические практики плюс предоставляют частичное трудоустройство, чтобы уже на месте внедрять в производство. Алина - молодой специалист. Закончила БНТУ. Здесь работает цеховым технологом.

Бывает, что какой-то брак на станке идет, мы должны решать эти вопросы. Оборудование передают, мы разрабатываем мероприятия, куда мы эти оборудования поставим. К нам приходят детали, мы должны разработать технические процессы. Алина Семенович, инженер-технолог управляющей компании холдинга "БелОМО", молодой специалист

А Дмитрий отучился в политехническом колледже. Также работает по распределению. Кроме того, еще и получает высшее образование. На БелОМО - оператор станков с программным управлением.

Деталь обрабатывается, я ее снимаю, смотрю, чтобы не было дефектов по литью, по обработке, чтобы весь инструмент исправно работал. Не было сломанного инструмента. Для старта молодому специалисту очень хорошо пойти именно сюда, потому что в принципе объясняют хорошо, деталей разновидностей очень много. Не делаешь одно и то же. Дмитрий Абчинец, оператор станков с программным управлением управляющей компании холдинга "БелОМО", молодой специалист

Только в прошлом году на предприятие трудоустроили около 120 выпускников. На базе Минского колледжа возобновляют подготовку рабочих по оптическим специальностям, потому что именно молодежь играет первую скрипку по некоторым новым направлениям. Достаточно и уникальных случаев - рост по карьерной лестнице у молодых специалистов бывает и через год.

Приборы, которыми мы занимаемся, оптические, они достаточно сложны в своем производстве и нужны, скажем так, новые компетенции молодежи. Если раньше это можно было понимать, что сложил конструктор и прибор готов, то сейчас для того, чтобы сложить конструктор, его надо еще испытать, протестировать для того, чтобы он выполнял все возложенные на него функции, заложенные конструктором. Вячеслав Кузнецов, заместитель гендиректора по управлению персоналом и идеологической работе управляющей компании холдинга "БелОМО"

География экспорта - больше 20 стран