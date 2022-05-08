Как продвигается союзная работа Беларуси и России, а также работа на БелАЭС, рассказал министр энергетики

Беларусь и Россия активно сейчас работают над реализацией подписанных документов по созданию единых сырьевых рынков - электрической энергии и газового. Значит и укреплению своей безопасности и независимости.

Главная цель общей базы - равные возможности для субъектов хозяйствования, а значит честная конкуренция и обеспечение предприятий необходимыми ресурсами по приемлемым ценам, что, конечно, положительно будет сказываться на конечном продукте.