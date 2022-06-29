Как проходит уборочная кампания в Брестской области?

В области 360 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых культур. Площади озимого ячменя чуть больше 10 тысяч. У нас более 70 % зерновых, зернобобовых культур занимают озимые культуры. И мы ежегодно увеличиваем посевы озимого ячменя. Это та культура, которая успевает налиться и дать достойный результат. На 15 центнеров озимый ячмень дает выше урожай по сравнению с другими культурами.

Анатолий Щупленков, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома

