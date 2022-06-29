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Как проходит уборочная кампания в Брестской области?
В Беларуси стартовала уборочная кампания. Первой начала жатву Брестская область. Юго-западный регион в этом году из-за жаркой погоды вышел на поля немного раньше. Одним из первых урожай начало собирать предприятие "Остромечево" - почти на неделю раньше, чем в прошлом году. Колосья созрели и теперь зерна нужно быстро собрать, чтобы не пересушить. Первая культура, которая убирается в области, - озимый ячмень.
Уборка- это праздник. Праздник урожая, который подводит итог работы выращивания и уборки хлеба. Сушильное хозяйство тоже все готово. Сушильное хозяйство позволяет нам переработать весь дневной намолот в течение суток.
В области 360 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых культур. Площади озимого ячменя чуть больше 10 тысяч. У нас более 70 % зерновых, зернобобовых культур занимают озимые культуры. И мы ежегодно увеличиваем посевы озимого ячменя. Это та культура, которая успевает налиться и дать достойный результат. На 15 центнеров озимый ячмень дает выше урожай по сравнению с другими культурами.
Также к уборке приступили Каменецкий, Жабинковский и Столинский районы. Позже подтянутся их северные соседи.
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