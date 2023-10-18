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Как прошел первый день Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo
XXVII Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo проходит в Минске. Ключевые участники деловой программы - белорусский Минэнерго и российская госкопорация "Росатом". На площадке Футбольного манежа представлены технологии ведущих отечественных и зарубежных компаний. Всего 250 разработок и инновационных проектов.
Первый день форума ознаменовался подписанием ряда документов, один из них направлен на расширение взаимодействия Беларуси и России в сфере обращения с радиоактивными отходами.
Соглашение открывает возможности по сотрудничеству в рамках финальной изоляции радиоактивных отходов, по обучению персонала, стажировке на объектах подобного рода Российской Федерации. Ввиду того, что РФ является как минимум лидером в части переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов, мы хотим перенять компетенции, которые данная сторона нам предоставляет в рамках договора, подготовить специалистов, которые бы соответствовали мировым стандартам для успешного развития нашего предприятия.
В программе форума также предусмотрены круглые столы, конференции и семинары.
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