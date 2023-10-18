Как прошел первый день Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo

Соглашение открывает возможности по сотрудничеству в рамках финальной изоляции радиоактивных отходов, по обучению персонала, стажировке на объектах подобного рода Российской Федерации. Ввиду того, что РФ является как минимум лидером в части переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов, мы хотим перенять компетенции, которые данная сторона нам предоставляет в рамках договора, подготовить специалистов, которые бы соответствовали мировым стандартам для успешного развития нашего предприятия.

Дмитрий Логвин, директор РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами"