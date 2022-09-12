Как работает обновленная концепция белорусского павильона на ВДНХ в Москве?

Хорошие перспективы сулит обновленная концепция белорусского павильона на ВДНХ в Москве. О том, что это имиджевый проект для нашей страны, говорил и Президент Беларуси. Сегодня, когда Россия столкнулась с сильнейшими экономическими санкциями, павильон должен стать проводником в продвижении белорусских товаров и услуг. Какие белорусские товары популярны у российского покупателя? В чем заключается новая концепция павильона? И какие цитаты Первого мотивируют российскую молодежь? Спрос и предложение изучила Дарья Белоусова-Петровская.

Белорусские бренды на российском рынке

Москвич Максим Ласточкин поклонник белорусских товаров уже много лет. Покупал еще до введения экономических санкций против России, а сегодня тем более. Почти половина семейного бюджета тратится именно в белорусском павильоне на ВДНХ.

У вас качественные хорошие продукты. Одежда хорошая, стараемся покупать белорусское. Ребенок в белорусское одет, я сам тоже. Так что у вас все нравится, развивайтесь. Мы за вас рады, что вы свое производство сохранили, не уничтожили. Максим Ласточкин, житель г. Москвы

После реставрации белорусский павильон обновил свои внутренние интерьеры. Стал более стильным и компактным. В кондитерском отделе всегда очереди. В топе воздушный зефир и шоколад "Президент", который, кстати, без сахара, поэтому популярен у приверженцев ЗОЖ. Новинка - фермерская продукция из агрогородка Александрия, Могилевской области. Это натуральные соки и, конечно, мед.





Нигде невозможно найти, по крайней мере на территории ВДНХ, мед "Забрус". Он достаточно редкий. Это мед, который обладает максимально антибактериальными свойствами и усиливает иммунитет. Марина Потапова, заведующая магазином кондитерских изделий белорусского павильона на ВДНХ

Раньше белорусский павильон был рассчитан на рядового покупателя. Но современный дизайн-проект преобразовал его в технологичную площадку для презентаций. Цель подобной идеи - усилить связь белорусских компаний с российским бизнесом.

По новой концепции, торговля в белорусском павильоне будет проходить в формате шоурумов. Т.е. представители российского бизнеса могут прийти сюда, лично изучить качество отечественных товаров и тут же заключить контракт с компанией-производителем на поставку средней и крупной партии.

Именно на такой подход в работе белорусского павильона сделал акцент Президент Беларуси. Сегодня, когда Россия находится под сильнейшими экономическими санкциями, спрос на белорусскую продукцию заметно вырос. И шанс показать весь наш потенциал упустить нельзя. Поэтому, по поручению Александра Лукашенко, белорусский павильон на ВДНХ должен стать своего рода проводником в продвижении отечественных товаров и услуг. Ведь для Беларуси этот проект имиджевый.

А. Лукашенко о совершенствовании белорусского павильона на ВДНХ

Мне ведь важно, чтобы это было прибыльное мероприятие. Но еще важнее, чтобы там достижения страны были представлены. И самые высокие достижения, будь то продукты питания, одежда или техника, продавались через ВДНХ, через наш павильон. Поэтому там выставлены для рекламы должны быть наши продукты, которые мы производим. От продуктов питания и техники и реализованы, насколько это возможно. А также заключены контракты. Эффективность должна быть этого центра. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Белорусские бренды на российском рынке

Кстати, изюминкой белорусского павильона стал магазин "Первый". Майки, толстовки и кепки со знаменитыми выражениями от Президента Беларуси, которые уже стали крылатыми фразами в нашей стране, теперь, судя по статистике продаж, пользуются особой популярностью у российской молодежи.

Мне понравилось "Раздевайся и работай". Звучит очень мотивирующе. Галина, жительница г. Красноярска

За такой "мотивирующей" покупкой молодые люди специально приехали из Красноярска. Выбор Александра пал на выражение своего тезки - "Факты на стол".

Сколько на YouTube нарезок с всякими высказываниями и действиями, которые вызывают уважение. Я думаю, люди будут уважать, оглядываться в спину. Александр Честнов, житель г. Красноярска