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Как работают малые и средние предприятия в Минской области

Ведь именно этот сегмент дает каждое третье новое рабочее место и формирует 40 процентов налоговых поступлений в бюджет.

О том, как частные инициативы влияют на общий результат, - Алексей Кондратенко (видео).

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