Как развивается белорусская металлургия, рассказали на БМЗ

Мы не работаем на склад, мы не работаем по непонятным заказам. Мы работаем только там, где железно знаем, будет оплата, где железно будет заказ нашей поставки. Такая политика позволяет нам на сегодняшний день работать рентабельно, иметь прибыть, платить неплохую зарплату. Т.е. мы исполняем все социальные обязанности перед коллективом.

Сергей Терлецкий, заместитель гендиректора Белорусского металлургического завода