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Как развивается белорусская металлургия, рассказали на БМЗ
Санкционное давление успешно выдерживает и белорусская металлургия. Объемы производства флагмана отрасли - БМЗ - активно восстанавливаются. Также идет поиск новых партнеров в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. Существенно выросли поставки в Россию. Выпускают и новые виды продукции. Среди них и импортозамещение. Например, освоили производство проволоки для резки кристаллов. Это новые возможности для предприятия, которые также позволят нарастить внешние поставки.
Мы не работаем на склад, мы не работаем по непонятным заказам. Мы работаем только там, где железно знаем, будет оплата, где железно будет заказ нашей поставки. Такая политика позволяет нам на сегодняшний день работать рентабельно, иметь прибыть, платить неплохую зарплату. Т.е. мы исполняем все социальные обязанности перед коллективом.
Еще один акцент в работе предприятия - сотрудничество с учеными Национальной академии наук. Все инновации должны оперативно внедряться в производство.
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