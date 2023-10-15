3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как развивается партнерство Беларуси с Дагестаном
Динамично развивается партнерство Беларуси с Дагестаном. Более 20 лет между нами действует Соглашение о сотрудничестве, подписанное правительствами наших регионов. Прошлым летом на полях Форума регионов Беларуси и России документ обновили. Он стал новой дорожной картой развития. Акцент - на развитие торговли и кооперации, в том числе по линии импортозамещения.
Без внимания не останутся и социальные проекты. Они уже заметны. Беларусь для Дагестана сегодня один из ключевых партнеров, впрочем, как и Махачкала для Минска. Наша съемочная группа в этом убедилась лично. Вероника Бута - о сотрудничестве, которое связало судьбы поколений.
Живописные горы и каньоны, впечатляющие своим очарованием. Манящее побережье Каспийского моря. И даже миниатюрный вариант азиатской пустыни.
Сердце Северного Кавказа - Дагестан!
Земля гор - так переводится с тюркского его название - это регион больших возможностей. Самые амбициозные планы воплощать готовы в одной команде с белорусами!
Дагестан с советских времен неофициально считался столицей винограда. Но, увы, со временем 2/3 площадей были утеряны. Сегодня всеми силами стараются вернуть былую славу.
На долю Дагестана приходится треть виноградников России 27 тыс. га, плюс закладываются новые площади, а значит, спрос на технику будет только расти. Ставку делают на белорусские тракторы.
Эта плантация в Верхнем Джалгане свыше 100 га. Всех владений у дербентского предприятия почти 800.
У меня 100 % белорусская техника. В этом году нами было приобретено 8 единиц, еще до конца года планирую приобрести 6 единиц белорусской техники. Всего насчитывается 23 единицы.
Всего в Дагестане работает более 4,5 тыс. минских тракторов разных лет выпуска. И большая часть уже нуждается в ремонте. Сегодня задача не просто обновить парк техники - для удобства аграрии просят открыть в регионе свою дилерскую площадку, но и создать сервисные центры. Ведь белорусы вошли на рынок давно и надолго.
Даже несмотря на то, что у нас рельеф такой сложный, мы сейчас находимся на предгорье - 240 метров над уровнем моря, здесь склоны до 45 градусов - техника нас не подводит.
И все же для удобства в таких условиях гусеничный малогабаритный трактор лишним точно не будет. Проект в разработке, говорят в местном правительстве. Первые шаги в кооперации с белорусским заводом уже делают. Крупное промышленное предприятие планирует производить детали для МТЗ.
В ближайшие годы обязательно, чтобы было у нас импортозамещение в части поставки малогабаритной сельскохозяйственной техники. Обязательно постараемся, чтобы данный проект состоялся, и можно сборку техники у нас организовать, она будетне только для нашей республики, но и для всех южных северокавказских округов. Все запчасти и комплектующие будут поставляться с Минского тракторного завода.
Стратегия жизнеспособная! Урожай-2022 в республике стал рекордным, потеснили с первого места даже Краснодарский край. Идут переговоры, чтобы дагестанский виноград чаще встречался на прилавках наших магазинов. Продукцию из местной ягоды белорусы уже распробовали.
Хотя попасть на наш рынок - задача со звездочкой. Контроль качества - на каждом этапе!
Наследие кавказских оружейников - кизлярские ножи. За ними приезжают со всего мира.
Предприятие, созданное в 90-х, не просто возродило традиции клинкового оружия прошлого. Сегодня это бренд Дагестана, хорошо знакомый белорусским хозяйкам, охотникам и коллекционерам.
Белорусские бренды в Дагестане не менее узнаваемы. Витрины по возможности в национальных цветах - красно-зеленый - уже не одно десятилетие знак стабильного качества.
К нам приходят те покупатели, которые выбрали белорусское качество. Говорят, мол, мы можем китайское, турецкое купить где угодно, но они приходят именно за белорусским качеством.
Поставки каждую неделю и нашей мебели. Светлана - хозяйка сети магазинов - белоруска. В конце 90-х занялась бизнесом. Сейчас у нее 5 торговых объектов по всей стране. Еще два готовятся к открытию. Она знает, как заманить покупателя.
Люди любят белорусскую мебель. Здесь действительно ее любят, даже люди приходят и говорят, как белорусы могут быть не довольны, ведь там такой порядок, все знают, что там чистота, порядок. Огромное уважение. Напротив кассы портрет Лукашенко - Батька здесь.
Путешествуем друг к другу - для удобства в следующем году Минск и Махачкалу могут связать прямые рейсы. Спортсмены Дагестана выступают в наших национальных сборных. Поэты посвящают Беларуси стихи. Нашу дружбу сложно измерить деньгами. Мы сплетены поколениями.
Бессмертные "Журавли" стали реквиемом для поколения, прошедшего войну. Стихи Расула Гамзатова - народного поэта Дагестана - знает наизусть практически каждый. Он много писал о "Хатыни", через свои строки пропуская всю боль и ужас 40-х. Синеокую он называл "адресом нестареющей любви" и неизменной красоты. В Минске отпраздновали 100-летие со дня рождения великого автора.
Россияне и белорусы - это один народ, у нас одно мышление, одно мировосприятие, одно миропонимание, поэтому, когда сейчас в самое тяжелое время перед российским государством стоит вопрос борьбы с нацизмом, сохранения своего народа, белорусы находятся рядом с Россией. Мы находимся рядом с Беларусью. Мы должны на каждом уровне организовать сотрудничество с нашими белорусскими братьями.
В цифрах динамика налицо. В прошлом году товарооборот прибавил наполовину. И темпы не сбавляют. До конца года в Махачкале соберется рабочая группа по сотрудничеству, а в Минске в гости ждут губернатора Дагестана. Самые амбициозные планы будем воплощать в жизнь вместе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
Хлебосольно и зрелищно 2 ноября в Мостах отпразднуют "Дожинки"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов