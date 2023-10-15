Как развивается партнерство Беларуси с Дагестаном

Динамично развивается партнерство Беларуси с Дагестаном. Более 20 лет между нами действует Соглашение о сотрудничестве, подписанное правительствами наших регионов. Прошлым летом на полях Форума регионов Беларуси и России документ обновили. Он стал новой дорожной картой развития. Акцент - на развитие торговли и кооперации, в том числе по линии импортозамещения.

Без внимания не останутся и социальные проекты. Они уже заметны. Беларусь для Дагестана сегодня один из ключевых партнеров, впрочем, как и Махачкала для Минска. Наша съемочная группа в этом убедилась лично. Вероника Бута - о сотрудничестве, которое связало судьбы поколений.

Живописные горы и каньоны, впечатляющие своим очарованием. Манящее побережье Каспийского моря. И даже миниатюрный вариант азиатской пустыни.

Сердце Северного Кавказа - Дагестан!

Земля гор - так переводится с тюркского его название - это регион больших возможностей. Самые амбициозные планы воплощать готовы в одной команде с белорусами!

Дагестан с советских времен неофициально считался столицей винограда. Но, увы, со временем 2/3 площадей были утеряны. Сегодня всеми силами стараются вернуть былую славу.

На долю Дагестана приходится треть виноградников России 27 тыс. га, плюс закладываются новые площади, а значит, спрос на технику будет только расти. Ставку делают на белорусские тракторы.

Эта плантация в Верхнем Джалгане свыше 100 га. Всех владений у дербентского предприятия почти 800.

У меня 100 % белорусская техника. В этом году нами было приобретено 8 единиц, еще до конца года планирую приобрести 6 единиц белорусской техники. Всего насчитывается 23 единицы. Заур Таджибов, генеральный директор ООО "Дербент-агро"

Всего в Дагестане работает более 4,5 тыс. минских тракторов разных лет выпуска. И большая часть уже нуждается в ремонте. Сегодня задача не просто обновить парк техники - для удобства аграрии просят открыть в регионе свою дилерскую площадку, но и создать сервисные центры. Ведь белорусы вошли на рынок давно и надолго.

Даже несмотря на то, что у нас рельеф такой сложный, мы сейчас находимся на предгорье - 240 метров над уровнем моря, здесь склоны до 45 градусов - техника нас не подводит. Заур Таджибов, генеральный директор ООО "Дербент-агро"

И все же для удобства в таких условиях гусеничный малогабаритный трактор лишним точно не будет. Проект в разработке, говорят в местном правительстве. Первые шаги в кооперации с белорусским заводом уже делают. Крупное промышленное предприятие планирует производить детали для МТЗ.

В ближайшие годы обязательно, чтобы было у нас импортозамещение в части поставки малогабаритной сельскохозяйственной техники. Обязательно постараемся, чтобы данный проект состоялся, и можно сборку техники у нас организовать, она будетне только для нашей республики, но и для всех южных северокавказских округов. Все запчасти и комплектующие будут поставляться с Минского тракторного завода. Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель правительства Республики Дагестан

Стратегия жизнеспособная! Урожай-2022 в республике стал рекордным, потеснили с первого места даже Краснодарский край. Идут переговоры, чтобы дагестанский виноград чаще встречался на прилавках наших магазинов. Продукцию из местной ягоды белорусы уже распробовали.

Хотя попасть на наш рынок - задача со звездочкой. Контроль качества - на каждом этапе!

Наследие кавказских оружейников - кизлярские ножи. За ними приезжают со всего мира.

Предприятие, созданное в 90-х, не просто возродило традиции клинкового оружия прошлого. Сегодня это бренд Дагестана, хорошо знакомый белорусским хозяйкам, охотникам и коллекционерам.

Белорусские бренды в Дагестане не менее узнаваемы. Витрины по возможности в национальных цветах - красно-зеленый - уже не одно десятилетие знак стабильного качества.

К нам приходят те покупатели, которые выбрали белорусское качество. Говорят, мол, мы можем китайское, турецкое купить где угодно, но они приходят именно за белорусским качеством. Фатима Чураева, администратор магазина "Белорусочка"

Поставки каждую неделю и нашей мебели. Светлана - хозяйка сети магазинов - белоруска. В конце 90-х занялась бизнесом. Сейчас у нее 5 торговых объектов по всей стране. Еще два готовятся к открытию. Она знает, как заманить покупателя.

Люди любят белорусскую мебель. Здесь действительно ее любят, даже люди приходят и говорят, как белорусы могут быть не довольны, ведь там такой порядок, все знают, что там чистота, порядок. Огромное уважение. Напротив кассы портрет Лукашенко - Батька здесь. Светлана Головешкина, владелица сети магазинов "Белорусская мебель"

Путешествуем друг к другу - для удобства в следующем году Минск и Махачкалу могут связать прямые рейсы. Спортсмены Дагестана выступают в наших национальных сборных. Поэты посвящают Беларуси стихи. Нашу дружбу сложно измерить деньгами. Мы сплетены поколениями.

Бессмертные "Журавли" стали реквиемом для поколения, прошедшего войну. Стихи Расула Гамзатова - народного поэта Дагестана - знает наизусть практически каждый. Он много писал о "Хатыни", через свои строки пропуская всю боль и ужас 40-х. Синеокую он называл "адресом нестареющей любви" и неизменной красоты. В Минске отпраздновали 100-летие со дня рождения великого автора.

Россияне и белорусы - это один народ, у нас одно мышление, одно мировосприятие, одно миропонимание, поэтому, когда сейчас в самое тяжелое время перед российским государством стоит вопрос борьбы с нацизмом, сохранения своего народа, белорусы находятся рядом с Россией. Мы находимся рядом с Беларусью. Мы должны на каждом уровне организовать сотрудничество с нашими белорусскими братьями. Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель правительства Республики Дагестан