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Как развивается сфера общественного питания в Беларуси и какие есть льготы для развития отрасли в сельской местности
Реальные располагаемые доходы населения Беларуси продолжают расти. По данным Белстата за 2023 год они добавили 6,4%. За последние пять лет - почти 16%. Это оказывает положительное влияние в том числе и на общепит. Только за последний год товарооборот общественного питания вырос почти на 12 % и превысил 5,1 млрд рублей.
Важность развития белорусских кафе отмечал наш Президент на общем собрании Белкоопсоюза в феврале 2024 года. Глава государства указал на необходимость повышения уровня сервиса и реализации новых подходов для удовлетворения спроса населения и роста показателей белорусского общепита.
Необходимо обеспечить такой же уровень сервиса и в повседневной вашей работе. Население, особенно молодежь, сейчас активно посещает различные кафе, сети быстрого питания. Интересуется, пробует, выбирает, сравнивает. Чем можете их заинтересовать вы? У вас много чем можно заинтересовать. А как на деле обстоит? Конечно, любовь к привычным блюдам прошлых лет у людей будет всегда, но молодое поколение более требовательно, нужно перепрофилировать действующее, открывать концептуально новые точки.
Прошло 7 месяцев после совещания. Как обстоят дела с поставленными Президентом задачами, рассказал заместитель Председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Виктор Королев: "Мы не стоим на месте. С начала 2024 года уже открыто 11 новых объектов, модернизировано порядка 43. До конца года у нас в планах открыть еще порядка 10 новых объектов. Главной целью является сохранить те точки, которые сейчас есть".
Также в Беларуси предусмотрены преференции для работы субъектов общественного питания в малых городах и на территории сельской местности. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Нина Емельянова рассказала, как оценивается эффективность предоставленных льгот.
Указ ПРБ №345 действовал с 2018 по 2022 год. В течение 5 лет были даны определенные льготы и преференции тем субъектам хозяйствования, которые осуществляли торговлю на селе. В 2023 году у нас произошел, скажем, пробел. Мы думали, что субъекты хозяйствования будут развиваться без льгот, но не получилось. Поэтому в текущем году принят Указ Президента Руспублики Беларусь №42 от 02.02.2024 "Об измененииУказа Президента Республики Беларусь», где возобновлено действие отдельных льгот и преференция для осуществления как торговли, общественного питания, бытового обслуживания, то есть всей сферы услуг в сельской местности, также добавлены дополнительные льготы. Например, тариф на электроэнергию для таких предприятий приравнен к тарифу для сельхозорганизаций, это самый низкий.
Как отметила заместитель министра, за полугодие на территории сельской местности открылись порядка 230 объектов общественного питания. По итогам года будет известно, все ли воспользовались предоставленными льготами.
Как развивается сектор общественного питания в Беларуси? Как меняются кулинарные привычки белорусов? И нужно ли оставлять чаевые? Подробнее - в "Экономической среде".
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