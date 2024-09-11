Как развивается сфера общественного питания в Беларуси и какие есть льготы для развития отрасли в сельской местности

Указ ПРБ №345 действовал с 2018 по 2022 год. В течение 5 лет были даны определенные льготы и преференции тем субъектам хозяйствования, которые осуществляли торговлю на селе. В 2023 году у нас произошел, скажем, пробел. Мы думали, что субъекты хозяйствования будут развиваться без льгот, но не получилось. Поэтому в текущем году принят Указ Президента Руспублики Беларусь №42 от 02.02.2024 "Об измененииУказа Президента Республики Беларусь», где возобновлено действие отдельных льгот и преференция для осуществления как торговли, общественного питания, бытового обслуживания, то есть всей сферы услуг в сельской местности, также добавлены дополнительные льготы. Например, тариф на электроэнергию для таких предприятий приравнен к тарифу для сельхозорганизаций, это самый низкий.

Нина Емельянова