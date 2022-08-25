Как реализуются госпрограммы? Минэкономики проанализировало промежуточные итоги

Министерство экономики Беларуси проанализировало промежуточные итоги реализации госпрограмм. В текущем году, как и годом ранее, реализуются 24 государственные программы социально-экономического блока. Ими предусмотрено более 1 600 мероприятий. По оценке заказчиков, ожидается выполнение не менее 90 % из них. В случае отклонения от плановой динамики или воздействия факторов риска принимаются меры, направленные на их нивелирование. При необходимости готовятся точечные решения на уровне главы государства или правительства. По оценкам Минэкономики, в промежуточных результатах практически всех госпрограмм преобладает положительная динамика по ряду направлений.