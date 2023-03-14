Как "Сделано в Беларуси" покоряет Санкт-Петербург на Белорусском продовольственном форуме

Качество отечественной продукции стимулирует неподдельный интерес ко всему белорусскому в самых разных уголках планеты. Что касается наших ближайших партнеров и соседей, то в России продовольствие из Беларуси высокой популярностью пользуется традиционно. Какой он, "смак" Беларуси? Оценить все самое вкусное в эти дни приглашает Северная столица России.

Санкт-Петербург стал площадкой проведения Белорусского продовольственного форума. Достижения белорусских компаний в аграрном деле представила наша делегация во главе с вице-премьером. Что особенно оценили гости и как "Сделано в Беларуси" покоряет один из самых высококонкурентных рынков России, поинтересовалась Ольга Анищенко.

Санкт-Петербург встречает хлебом-солью и не только. Здесь все прямиком с белорусских заводов. Есть у нас такая традиция - форумы проводить. На дегустации здесь можно встретить чуть ли не целый российско-белорусский кабинет министров, по профилю, конечно.





Йогурты, сыры, мясо и колбасы, сладости и бакалея - десятки, если не сотни видов. Казалось, эта дегустация никогда не закончится! Но такой уж он, белорусский продовольственный бренд в своем разнообразии.

Прошлогодний первый форум добавил к двусторонней торговле практически треть товарооборота. Контракты заключали прямо на площадке форума. Причем, она открыта и для других российских регионов. Пробовали и тут же договаривались! Для этого белорусы и едут: изучают спрос на месте. Но есть и то, что работает на белорусскую продукцию безусловно. Несмотря на цены, моду или санкции.

Всем важно качество, и все стремятся, чтобы питание было здоровое. Белорусские производители работают именно в этом направлении и предлагают российскому покупателю качественные продукты. Александр Горбунов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами производителя молочной продукции (Беларусь)

Экспорт белорусского продовольствия в Россию в 2022 году составил 6 млрд долларов

Вообще, Санкт-Петербург - крупный потребитель (уступает лишь Москве и Московской области). Для отдельных белорусских заводов это пятая часть всех продаж. Но что удивительно: город на Неве считают эдаким молочным эталоном России, продуктивность производства выше некуда. Белорусский посол даже сказал, что здесь могли бы вообще ничего у нас не покупать, острой потребности в этом попросту нет. Но белорусы не просто конкурируют, оставаясь на этом рынке, но и прибавляют и в Питере, и в России вообще.





Когда случились санкции в отношении России, после 2014 года, Российская Федерация сама начала активно вкладывать в развитие собственного сельского хозяйства. Мы увидели открывшиеся ниши и сумели с новыми российскими производителями на этом рынке конкурировать. Сегодня экспорт в Россию наших продуктов питания составляет 6 млрд долларов. Это не предел, по данным января-февраля мы выросли еще на 15 %. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Санкционная история, конечно, задала свои тренды. И главное, агропром получил мощный стимул для развития. И в России, и в Беларуси усердно принялись делать то, что раньше умел лишь европейский производитель. На форуме все увидели, что все получилось.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Я абсолютно не скучаю ни по каким товарам, потому что белорусские сыры не хуже итальянских, а по многим параметрам даже превосходят. Качество белорусских товаров, отсутствие в них химических ингредиентов дает приоритет перед теми европейскими товарами, которые мы видели на полках магазинов до недавнего времени".

Белорусский сыр - экспортная позиция номер один в России четвертый год подряд





Наш сыр на российском рынке - это вообще отдельная история. Спрос на него стабильно растет. И в том числе на сорта, которые до недавнего времени мы вообще не выпускали. Зато теперь все свое, при этом вкусное, а еще и дешевле европейских аналогов. А всего каких-то 10 лет назад белорусского сыра в России вообще не было. Но грамотные вложения в АПК, модернизация заводов, новые линии и главное - желание делать и развиваться - вывели тот же сыр в лидеры нашей экспортной российской корзины. На вершине он уже четвертый год подряд! И белорусский вице-премьер заверил, что это во благо и Минску, и Москве.

Мы хотим дополнять друг друга, чтобы не конкурировать, а таким образом реализовать нашу главную задачу - удовлетворить изысканный спрос нашего потребителя. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси