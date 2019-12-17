Как сделать работу инвестиций эффективной. На примере конкретных проектов разбирались во Дворце Независимости.

Максимальная отдача от каждого рубля, когда на кону сотни миллионов. Как сделать работу инвестиций эффективной, обсуждали сегодня у Президента.

В зале совещания, кроме чиновников и высшего руководства страны, и те, кто лично в ответе за использование средств, которые вкладываются в важные проекты - руководители предприятий.

Речь идет о сотнях и тысячах рабочих мест и в целом о качестве жизни районов. Вот почему и разговор получился непростым и небыстрым. Подробно разобрали каждый случай, изучив эффект от инвестиций на каждом этапе. Теперь каждое предприятие, которое претендует на допфинансирование, подвергнется ревизии, начиная от бизнес-плана и заканчивая дисциплиной. Для этого создается специальная рабочая группа с чрезвычайными полномочиями. Вполне возможно, что на производствах лично побывает и Президент. Контроль, конечно, серьезный, но ведь наряду с экспортом инвестиции - главный фактор экономического роста. А эффективно работать с капиталом - настоящее искусство, к сожалению, получается это далеко не у всех.

Андрей Лаптенок изучил опыт на примерах.





"Штадлер", Kronospan, Славкалий, наконец, "Великий камень". Знаковые инвестпроекты в стране есть

Разумеется, хорошие знаковые инвестпроекты в стране есть, за какие и гордость берет. "Штадлер", Kronospan, Славкалий, наконец, "Великий камень". Не просто вложенные средства, а производства завтрашнего дня, где новые рабочие места, новые товары и технологии, которые и составляют фундамент сильной экономики.Но в сегодняшнем разговоре об инвестициях комплиментарному тону места не нашлось. Оно и понятно. Тема болезненная - проблемные инвестпроекты.

Президент: Запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты

Не повод менять приоритеты, а напротив, посмотреть на них внимательнее. И самое очевидное как раз не привлечение новых инвестиций, хотя стратегически для правительства это остается задачей номер один. Куда важней сейчас сохранить лицо и разобраться там, куда деньги уже вложены.

Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

"Многие бизнес-планы писались для галочки, в общем-то они нереальны на этапе даже принятия решения. Во многом инвестиции, которые формируются под гарантии государства, формировались или наполнялись связанные кредиты без должной оценки технологического уровня, без должной оценки инвестора. Т.е. куча проблем. И естественно, эта проблема носит системный характер. И с этой точки зрения обоснованность или тревога Главы государства объективна, так сказать".



С. Румас: 22 из 34 особо значимых инвестобъектов введены в эксплуатацию

Ложкой дегтя в бочке меда чуть не стал Светлогорский ЦКК. Растрясли общественное мнение, вызвали раздражение экологов и только сейчас возвращаются к плановому производству. На этапе готовности предприятия в 95 % с инвестором из Поднебесной возникли разногласия. Оформив развод с китайской компанией, бремя по доводке взяли на себя.

Как и доложит сегодня премьер, проект завершают собственными силами. Средняя суточная производительность 80 % от проектной мощности. За этим растет все: объемы производства за год более чем вдвое, экспорт в два раза, зарплата на 70 %, рентабельность продаж почти на 20 %. Обеспечивается безопасный режим работы.

Вводить проект в строй будут уже с австрийцами. Но даже рассчитывая на опыт нового партнера, увы, закрыть эту главу успешно без господдержки, говорят в правительстве, не получится.

Берете деньги - берите и ответственность. Предприятия должны работать

Ни у кого за столом совещания сомнений нет - предприятия должны заработать. Суммы, которые запрашивает правительство, немалые. Логичный вопрос от Александра Лукашенко правительству, Нацбанку, управляющим предприятий: где возьмем деньги, если бюджет спланирован и есть обязательства перед социальной сферой?

Где гарантии, что снова не придут за помощью? Берете деньги, берите и ответственность за будущий возврат долгов и за обещанную рентабельность.

Страдают масштабные производственные цепочки. Так, на упомянутый выше Светлогорский ЦКК завязан еще один громкий и, увы, проблемный инвестпроект. Картон на нем должны производить из целлюлозы, полученной в Светлогорске.

Город Добруш с населением в 20 тысяч человек, имея славную историю производства бумаги, уже 8 лет пытается стать суперсовременным центром этой самой бумажной промышленности и, кстати, не только страны. Но пока это памятник, с дорогой современной техникой. Новые линии уже который год стоят без движений под толстым слоем пыли.

Китайский генподрядчик постоянно нарушал договоренности, не успевал за графиком, который сам же и утвердил. В 2015 году все сроки окончания работ истекли. Контракт с партнерами белорусская сторона вынуждена была расторгнуть. На тот момент в промышленный долгострой уже вложили 265 миллионов долларов.

Разумеется, рассчитывали не просто насытить продукцией внутренний рынок и тем самым сэкономить значительные валютные средства на импорт картона. Примерно 60% планировалось к реализации на экспорт. А значит, валюту смогли бы быстро вернуть. Обещанная выручка при выходе на проектную мощность 400 миллионов долларов, почти в 7 раз выше, чем результаты старого производства.

Если линии запустятся, производство станет уникальным на постсоветском пространстве. Конкурентов на этой территории у Беларуси не будет. И это лишь один пример, когда проблемы все еще можно развернуть в нужном нам направлении. При определенных условиях.

Стратегия повышения конкурентоспособности и качества продукции

Внятная стратегия повышения конкурентоспособности и качества продукции, наряду с порядком, дисциплиной, маркетинговой стратегией - основные, но далеко не все критерии при рассмотрении вопроса о предоставлении помощи. Степень наличия этих критериев определит жесткая ревизия. Отдельный график посещения предприятий из списка подготовят по его же поручению и для Главы государства. Сегодня в общем списке 34 особо значимых для страны инвестиционных проекта. То, на чем Беларусь готова зарабатывать.

Автомобилестроение и металлургия, целлюлозно-бумажная отрасль и деревообработка, легкая промышленность, нефтепереработка, нефтехимия, строительство и энергокомплекс. 12 инвестпроектов именно в этих ключевых сферах премьер зачисляет в список проблемных. Если вникнуть, каждый третий по разным причинам буксует, а значит, не обеспечивает национальные интересы. С тем же Добрушем, результат его простоя - то, что завозим в страну из-за рубежа более чем на 100 миллионов долларов продукции, которую он должен выпускать. Впрочем, еще одна более красноречивая цифра от Сергея Румаса.

Возможно, проблемы у всех чуть разнятся, но задачи у каждой отрасли как под копирку. Качество, конкурентоспособность, импортозамещение. Яркий пример - инвестпроект суконного производства. В пору, когда и "Камволю" непросто, в условиях когда сжимается самый близкий российский рынок ( а туда идет 60% продукции), экономическую целесообразность увидели в кооперации флагманов отрасли.

На его площадке пытаются сохранить еще один легендарный бренд. Правительство продлило срок санации открытого акционерного общества "Сукно" до 7 августа 2020 года. Ранее продлить срок санации предприятия поручил Экономический суд Минска.

Межведомственная группа проанализирует проблемные инвестпроекты

Модернизированное ОАО "Камволь" уже получает прибыль и нацеливается на европейский рынок. Правда, рассчитываться по основному кредиту пока не может. Но, если план кооперации сработает, не просто структурная перестройка, а работа с долгами, изменение ассортимента, кадровая оптимизация и эффективное использования энергоресурсов позволит сделать новое производство рентабельным.

Президент лично посетит проблемные предприятия