Как скоро сельхозтехника будет готова к новому сезону, какие планы на урожай в Брестчине

Во время подготовки к весенней посевной особое внимание уделяют сельхозтехнике. Механизаторы приводят в порядок свои автомобили, тракторы и все необходимые агрегаты. Некоторые хозяйства уже завершают этот процесс. Срок готовности посевной техники в Брестской области - до 10 марта. Все хозяйства региона также обеспечены семенами яровых. О подготовке к новому сезону и планах на урожай аграриев Брестчины рассказала Анна Буйкевич.

Механизатор ОАО "Вознесенский" Василий Черета в сельском хозяйстве работает без малого полвека. Начинал 17-летним парнем, помощником комбайнера, а затем и сам сел за штурвал. Работает он и на покосе трав, перепахивает поля, сеет будущий урожай. Сейчас вместе с коллегами активно занимается подготовкой техники к новому сезону: проверяют на исправность, ремонтируют, моют.





Всего в хозяйстве "Вознесенский" около 70 единиц техники, в основном отечественного производства. Сейчас в порядок приводят именно ту, на которой выполняются весенне-полевые работы. К началу сезона должна быть полная готовность.

"Если какие-то невыполнимые задачи, обращаемся в нашу ОАО "Жабинковская сельхозтехника", которая помогает нам в ремонте. А так в основном все получается своими силами. Запчасти наши, отечественные. Их достаточно сегодня в магазинах, поэтому никаких проблем с покупкой запчастей сегодня нет", - отметил главный инженер ОАО "Вознесенский" Андрей Головейко.

Технику к весеннему сезону здесь подготовили уже на 80 %. Самые сложные работы сделаны. Выполнить полностью поставленную задачу на предприятии планируют до 10 марта. Эта дата - крайний срок готовности для всех хозяйств Брестской области. К слову, вопросов с семенами в "Вознесенском" тоже нет. Ежегодная заготовка - около 500 т озимых и яровых.

Как бы качественно мы ни готовили землю, сколько бы в нее мы ни вносили удобрений, если будем иметь низкий потенциал семян, урожая мы не получим. Понимая это, мы из года в год сами готовим себе семена. И обеспечиваем семенами не только себя, их еще покупают у нас коллеги, другие хозяйства. Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский"





Сегодня озимые аграриев радуют. Например, ячмень. В хозяйстве подчеркивают, что последние годы он дает хорошую урожайность - более 100 ц/га. В 2024 году рассчитывают получить не меньше. Всего под культуры в хозяйстве отведено 3,7 тыс. га. Тысяча из них - под озимыми.

Надежда Кондратюк обратила внимание, что залог большого урожая начинается еще с осени. "И еще в августе мы начинаем готовить почву под посев озимых. Вкладываем в эту земельку по технологии все, что нужно. Вот поэтому имеем то, что сегодня имеем".

К слову, в 2023 году площадь озимых зерновых в Брестской области увеличили на 11 тыс. га. Структура яровых осталасьпрежней.

На данный момент полностью закончена подготовка семенного материала для ярового сева. На предприятии "Бресттравы" ведется подготовка семян кукурузы. Подготовлена уже половина потребности семян, что позволит к концу марта полностью обеспечить сельхозпредприятия Брестской области семенами кукурузы. Оксана Лошкевич, начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома