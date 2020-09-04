Пандемия нынешнего года поставила под удар экономики многих стран. Бизнес по большей части подсчитывает убытки. Как сложился этот год для белорусских предпринимателей? Мы пригласили на разговор о последствиях пандемии известного бизнесмена, совладельца крупной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники Андрея Балабина.



