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Как сложился этот год для белорусских предпринимателей?

Пандемия нынешнего года поставила под удар экономики многих стран. Бизнес по большей части подсчитывает убытки. Как сложился этот год для белорусских предпринимателей? Мы пригласили на разговор о последствиях пандемии известного бизнесмена, совладельца крупной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники Андрея Балабина.

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