Как собирают и хранят новый урожай яблок в Витебской области

Кипит работа и в садах. Массовый сбор яблок в северном регионе начнется на следующей неделе. А пока с веток снимают более ранние сорта. Лучшие плоды заложат в хранилища, чтобы быть с витаминами и зимой. Часть урожая уйдет на экспорт.



Марина Романовская подробнее.

Массовый сбор яблок начнется на следующей неделе. Пока снимают более ранние сорта

Елена Хаткевич садоводом работает более десяти лет. Говорит: ее профессия позволяет насладиться каждой порой года. Весной завораживает цветение садов, а осенью восторг дарит щедрый урожай. Позади заготовка ягод. Только черной и красной смородины собрали более 200 тонн. В самом соку и яблоки.

Массовый сбор сочных плодов еще впереди. Снимают яблоки только вручную

В помощь садоводам приедут около 200 студентов.Яблоневый сад занимает более 300 гектаров. "Коваленковское", "лучезарное", "сябрына" - большинство сортов белорусской селекции. Они устойчивы к заморозкам, а при правильном хранении товарного вида не теряют до весны.

На линии сортировки яблочные реки



Водяная подушка предотвращает повреждение плодов. Далее яблоки проходят через фотозону. Вспышка определяет, в какую коробку попадет фрукт. Урожай пакуют - и на прилавок.В промышленном саду десяток сортов. Более поздние яблоки заложат в хранилища. Три тысячи тонн нового урожая планируют экспортировать в Россию. В прошлом году большие партии уехали в Санкт-Петербург, Мурманск, Ростов-на-Дону. Белорусское яблоко ценят за вкус и натуральность.

Поздние яблоки заложат в хранилища, опавшие плоды до покупателя дойдут в виде соков и нектаров