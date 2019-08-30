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Как собирают и хранят новый урожай яблок в Витебской области
Кипит работа и в садах. Массовый сбор яблок в северном регионе начнется на следующей неделе. А пока с веток снимают более ранние сорта. Лучшие плоды заложат в хранилища, чтобы быть с витаминами и зимой. Часть урожая уйдет на экспорт.
Марина Романовская подробнее.
Массовый сбор яблок начнется на следующей неделе. Пока снимают более ранние сорта
Елена Хаткевич садоводом работает более десяти лет. Говорит: ее профессия позволяет насладиться каждой порой года. Весной завораживает цветение садов, а осенью восторг дарит щедрый урожай. Позади заготовка ягод. Только черной и красной смородины собрали более 200 тонн. В самом соку и яблоки.
Массовый сбор сочных плодов еще впереди. Снимают яблоки только вручную
В помощь садоводам приедут около 200 студентов.Яблоневый сад занимает более 300 гектаров. "Коваленковское", "лучезарное", "сябрына" - большинство сортов белорусской селекции. Они устойчивы к заморозкам, а при правильном хранении товарного вида не теряют до весны.
На линии сортировки яблочные реки
Водяная подушка предотвращает повреждение плодов. Далее яблоки проходят через фотозону. Вспышка определяет, в какую коробку попадет фрукт. Урожай пакуют - и на прилавок.В промышленном саду десяток сортов. Более поздние яблоки заложат в хранилища. Три тысячи тонн нового урожая планируют экспортировать в Россию. В прошлом году большие партии уехали в Санкт-Петербург, Мурманск, Ростов-на-Дону. Белорусское яблоко ценят за вкус и натуральность.
Поздние яблоки заложат в хранилища, опавшие плоды до покупателя дойдут в виде соков и нектаров
Опавшие плоды до покупателя дойдут в виде соков и нектаров. Сейчас технологи предприятия разрабатывают новую рецептуру напитка прямого отжима, сахар в котором заменит сладкая груша.
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