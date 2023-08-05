Как союзная промышленность Беларуси и Пензенской области вышла на новый уровень

История Грабовского автомобильного завода - промышленного предприятия в Пензенской области - началась со времен Великой Отечественной войны. Сначала работал под нужды фронта, после постоянно менял специализацию, искал для себя ниши, пока в 60-е не определился с выбором. До сих пор здесь выпускают машины для перевозки и хранения топлива.

Так, в цехах обычный стальной лист проходит путь до готовой цистерны. Их готовы сделать любого объема и подстроить под те характеристики, которые нужны конкретному заказчику. И финишная прямая - установка бака на МАЗовские шасси.





Наравне с МАЗом шасси для Грабовского завода поставляет и КАМАЗ. Так сложилось в прошлом году. Санкционные времена заставили пересмотреть и компонентную базу: сегодня 90 % комплектующих российского производства. Перестроились достаточно быстро, впрочем, как и нашли новых партнеров.

Наша продукция поставляется в Российскую Федерацию, в ближнее и дальнее зарубежье, также поставляется в Беларусь. В Беларусь у нас поставляется преимущественно автотопливозаправщики с устройством выдачи - это для сельхозпродукции, и полуприцеп. Малосерийным объемом поставляются автоцистерны для хранения дизельного топлива. Роман Кахтюрин, начальник технологического отдела Грабовского автомобильного завода

Да, в прошлом году союзная промышленность вышла на новый уровень. Мы убедились, что сами можем производить качественную технику. Опыта, ресурсов и возможностей более чем достаточно.

И еще один важный компонент - современное оборудование. На заводе "Моторные технологии" знают, как за ним нужно правильно ухаживать. Как минимум - обеспечивать своевременную очистку деталей. Этот завод на рынке уже свыше десяти лет. Начинали с изделий для автосервисов, позже открыли для себя и промышленную сферу. Сегодня среди клиентов ведущие заводы стран СНГ. У компании большое конструкторское бюро, поэтому здесь готовы предложить техническое решение под любой индивидуальный заказ. Это ценят и белорусские предприятия.

Мы работаем с большим количеством белорусских заводов, в том числе и Минским тракторным, и Минским подшипниковым заводом, компанией "Амкодор", и это достаточно широкий спектр оборудования. Самое главное, что мы можем это оборудование поставить. У нас на сегодняшний день уже есть огромное количество решенных задач для этих заводов. Ольга Изранова, гендиректор ООО "Моторные технологии"

Взаимодействие с белорусами - дорога с двусторонним движением. Из Минска в Пензу отправляются гидравлические станции, которые приводят в движение установки для чистки двигателей. А в начале этого года география партнеров еще больше расширилась. Теперь на пензенских насосах - двигатели с могилевской пропиской.





"Нашим конструкторским бюро было разработано техническое задание. На основе этого ТЗ "Могилевлифтмаш" как раз нам сделал первую пробную партию. Мы ее уже успели опробовать - сделать партию 50 насосов. На данный момент они активно проходят испытания", - рассказал Владислав Урин, начальник отдела снабжения ООО "Моторные технологии". Также он отметил, что уже запланирована новая большая партия на эти двигатели.

Много общих проектов у нас не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Например, "Амкодор" готов занять нишу по свеклоуборочной технике.

Полный выпуск специального репортажа АТН "Там, где клен шумит" смотрите здесь.