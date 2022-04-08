Как справляется и на что рассчитывает экономика Беларуси в условиях санкций

Преодолеть последствия ограничительных мер. План по поддержке экономики 7 апреля утвердило правительство. Главные задачи масштабного документа - переориентация экспорта, импортозамещение, поддержание стабильности на рынке труда, снижение административной нагрузки на бизнес и ценообразование. Также окажут помощь в кредитовании и тем, кто поставляет продукцию за рубеж. И, кстати, решения по содействию экспорта уже дают свои результаты: за два месяца сначала года наши продажи на российский рынок выросли на 25 %, также рост почти на 20 % на китайском направлении. Подробнее о точечных мерах материал Алины Лаппо.

Ответ на санкционные вызовы

Непрерывное санкционное давление, в условиях которого живет Беларусь, требует новых подходов для стабильной и устойчивой работы нашей экономики. Комплексный план четко расставит приоритеты и выработает иммунитет к новым вызовам, которые еще могут нарастать. Один из пунктов масштабного документа - содействие экспорту. Основная задача - переориентация поставок в дружественные для нас страны, при этом необходимо выстроить новые транспортно-логистические цепочки. Сегодня берем курс на восточное направление.





Наша задача - сотрудничество с компетентными органами восточного вектора - это Грузия Азербайджан, Турция. И непосредственно дальняя дуга - это Монголия, Китай, Казахстан. С этими странами также проводятся мероприятия. Одно из направлений, на которое сейчас рассчитываем, это практическая реализация соглашения между РБ и Китаем о начале перевозок автомобильным транспортом. Минэкономики: реализация плана поддержки добавит устойчивости экономике страны

Ставку будут делать и на импортозамещение. Здесь акцент на кооперацию с Россией. Уже составлены карты - компетенций двух стран, другими словами - это инвентаризация возможностей. Есть и конкретные предложения по созданию новых совместных производств, в том числе с привлечением инвесторов из Китая и Турции.

Безусловно, есть компетенции и в Российской Федерации, и в Беларуси по производству товаров. Это в первую очередь обрабатывающая промышленность, машиностроение. Мы можем вместе, больше производя комплектующих и самой готовой продукции, закрыть наши рынки. Это касается не только машиностроения, но и вопросов легкой промышленности. Многие бренды сейчас уходят из России. Мы с удовольствием займем эти ниши. Беларусь традиционно много производит и тканей, и одежды. Здесь мы тоже видим перспективы. Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси

Разработан комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса

К новым реалиям приходится адаптироваться и предпринимателям. Созданию благоприятной бизнес-среды в масштабном плане уделено особое внимание. Приоритетом остается стабильность на рынке труда и поддержка усилий нанимателя по сохранению рабочих мест.





Первое, это предоставление организациям права на получение безвозмездной субсидии для обеспечения минимальной заработной платы тем работникам, которые не работали в связи с простоем, либо работали неполный рабочий день. Анализируя эту практику, была предложена еще одна мера - предоставление организациям и предприятиям также безвозмездной субсидии, но на доплату работникам на величину до 50 % минимальной заработной платы. Наталия Павлюченко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси

Широкий ассортимент товаров по обоснованным ценам

Безусловно, во главе угла остаются белорусы, забота о людях - это не только достойный уровень оплаты труда, но и доступность товаров на полке. Март содействует установлению оптимальных цен, при этом учитывая интересы и продавцов, и производителей.





Сохранился достаточно широкий перечень социально значимых товаров, на которые действуют и жесткое ценовое регулирование с небольшим шагом роста, в зависимости от инфляции. Это будет способствовать тому, что наши граждане могли покупать широкий перечень по обоснованной цене как продовольственной, так и непродовольственной. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли