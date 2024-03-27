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Как стартовала посевная кампания в передовом хозяйстве "50 лет Октября"
Аграрии всех регионов включились в весенне-полевые работы. Всего яровые зерновые и зернобобовые культуры займут свыше 750 тыс. гектаров. Пока в земле сохраняется влага, важно в подготовленную почву внести органику и вовремя положить семена, чтоб как можно раньше получить здоровые всходы. Как спорится работа в передовом хозяйстве "50 лет Октября" самого опытного руководителя страны Григория Шпакова, рассказала Наталья Игнатенко
В передовом хозяйстве Речицкого района около 5 тыс. гектаров пахотных земель. Всю зерновую группу планируют отсеять в среднем за 10 дней. Однако главный ориентир не сроки, а скорее качество работ. Главный агроном СПК "50 лет Октября" Николай Быковский каждый шаг просчитывает наперед, ведь от грамотно выстроенной стратегии зависит исход агросезона.
На этих полях средняя урожайность около 45-47 центнеров. Правильно отрегулированные все агрегаты на заданную глубину обработки, закладки или посева семян. Вот и все, достигаем мы этим.
Сейчас на поле с озимым ячменем вносят азотные удобрения. Культура в фазе начала вегетации. Как только станет куститься, ее подкормят во второй раз.
Более полувека сельхозкооперативом руководит человек-легенда Григорий Шпаков. В свои 91 каждый день с самого утра объезжает доверенные ему поля. Прямо там проходят мини-планерки и принятие управленческих решений. Превзойти прошлогодний рекорд по намолотам зерна в 7,3 тыс. тонн и получить как минимум 10 тыс. тонн - такая задача флагмана агросектора страны на нынешний сезон.
"Мы выбираем сроки, выбираем поля и, самое главное, где необходимы органика и комплекс минеральных удобрений. Делаем все, чтоб дать прирост зерна 2,5 тысячи. Чтоб республика наша была достойная и могла выстоять, как говорит наш Президент, перед теми вызовами, которые нам навязывают", - сказал председатель правления СПК "50 лет Октября" Григорий Шпаков.
Озимый ячмень - еще одна стратегическая культура. Рачительному хозяину земля платит щедро.
Высокую планку сельхозпроизводитель стабильно удерживает и в животноводстве. В хозяйстве более 7 тыс. буренок. Треть - дойное стадо. Реализация молока - исключительно экстра-класса. Хорошие показатели наблюдаются и в продаже мяса. Опытный хозяйственник Григорий Шпаков принципиально стоит на своем: когда хорошо сработали в поле и обеспечили животных кормами, можно бить свои же рекорды.
Когда я начинал работу в далеком 1969 году, тогда были очень простые фермы и очень сложные условия. Первые годы мы получили молока по колхозу 4 тонны. Когда я стал работать и прирост молока пошел - в день 37 тонн молока. Это количество позволяет хозяйству был всегда жизнеспособным: имеет продукцию, продаем, получаем деньги, платим вовремя зарплату.
В 2025 году результаты в животноводстве станут еще весомее. На полную мощность выйдет новый молочно-товарный комплекс "Гостивель".
Опытный руководитель говорит, что в сельском хозяйстве кадры - главное. Поэтому и условия труда создаются оптимальные. Он также уверен: от того, как сработают аграрии, будет зависеть не только благополучие его предприятия, но продовольственная безопасность страны в целом.
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