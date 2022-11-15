Как страны спасаются от обвала доллара и в чем главная золотая жила для белорусов?

Центробанки активно скупают золото. Bloomberg сравнил этот процесс с подготовкой к зомби-апокалипсису? Что будет представлять ценность в будущем, когда падет доллар? Почему земля и есть наша белорусская золотая жила? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Сегодня поговорим о ценностях. В условиях разрушения позиций доллара как мировой валюты встает ключевой вопрос, что будет ценным в будущем. В период войны, кризисов природным эквивалентом стоимости всегда выступает золото. Вот и сейчас, предчувствуя коллапс американского "МММ", центробанки стран стали активно скупать золото. Bloomberg сравнил этот процесс с подготовкой к "зомби-апокалипсису".

Издание пишет, что в мире, где никому нельзя доверять, имеет смысл защитить себя драгоценным металлом. Золото становится более надежным активом, чем гособлигации США.

Центр национальных интересов США указывает: пока доллар "уважают", Вашингтон может брать в долг у других стран под нулевой процент, но как только доллар перестанет быть резервной валютой, процентные ставки начнут расти.

В резервах цетробанков доля доллара стремительно снижается: с 65 % в 2016 году до 59 % в начале 2022 года. Наше население тоже избавляется от доллара: в январе-октябре физлица продали иностранной валюты на 267 млн долларов больше, чем купили. В будущем гособлигации США будут покупать, но только если Вашингтон предложит высокие проценты доходности.

Сейчас вся вера инвесторов в силу гособлигаций и доллара США держится на страхе перед военной мощью Штатов. Но страх уходит: на этой неделе открыто проявился конфликт между США и европейскими странами.





Еврокомиссары заявили: американский закон о борьбе с инфляцией и поддержке производителей США угрожает конфликтом с Евросоюзом. Брюссель готов принять ответные меры в интересах европейских компаний. МИД Франции добавил: Европе нужно добиться большей автономии от США. На этом фоне Всемирный золотой совет сообщает, что в третьем квартале центробанки закупили 400 тонн золота. Это в четыре раза больше, чем за весь 2021 год.Мы тоже наращиваем свои золотовалютные резервы: за октябрь они выросли на 1,1 % до почти 7,6 млрд долларов. Но в условиях неопределенности, что еще, кроме золота, является основой стабильности и благополучия?

Наш Президент четко осознает, что сейчас земля и есть основная золотая жила белорусов. Глава государства проводит 11 ноября семинар-совещание по восстановлению и использованию мелиорированных земель.У нас каждый клочок плодородной земли на вес золота - именно земля испокон веков дает нам, белорусам, благосостояние.

В условиях высоких цен на продовольствие вопрос стоит шире - сейчас также важно наведение порядка на заброшенных приусадебных участках и территориях с пустующими фермами.За счет этих земель мы сможем получать плюс 100-150 тысяч тонн зерна.

Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны. Александр Лукашенко, Президент Беларуси