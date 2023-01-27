Как связаны инфляция, кредиты и производство - разберемся в рубрике "Простая экономика"

Снижение Национальным банком ставки рефинансирования следует рассматривать как признак успешности белорусской экономической модели. Когда весь мир штормит от высоких кредитных процентов, Беларусь проводит мягкую финансовую политику. Как мы смогли преодолеть инфляционные волны и обеспечить рост?

Алексей Авдонин в рубрике "Простая экономика" разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

Снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 11,5 %

Факт Важным решением этой недели для экономики Беларуси стало снижение Нацбанком с 23 января ставки рефинансирования с 12 до 11,5%. Это позволит уменьшить платежи по кредитам/лизингу для предприятий страны и физических лиц, что будет способствовать ускорению темпов внутреннего потребления и экономическому росту.



Но такая инициатива Нацбанка стала возможна только благодаря кропотливой работе Президента и правительства по вопросу нормализации инфляционных процессов и поддержанию динамики экономики.



В последние месяцы 2022 года в Беларуси наблюдалось устойчивое замедление инфляции. В декабре прирост потребительских цен составил 12,8%.

Опросы показывают: в конце 2022 года ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев уменьшилась до 12,6%, в сентябре-2022 ожидания были на уровне 14%. Улучшение инфляционных ожиданий способствует повышению притока рублевых средств в банковскую систему.





Доверие растет, деньги население не изымает из экономики, и они работают. Ощутимому снижению инфляции способствовало также и то, что отечественные предприятия не остановились и продолжали работать.



Как работает белорусская экономика в условиях санкций?

Факт Несмотря на санкции Запада, белорусские компании наращивали объемы производства и наполняли как внутренний рынок, так и зарабатывали на экспорте. Это позволило обеспечить правильное соотношение денег и товаров в экономике и к концу года снизить инфляцию.



Наиболее высокий рост объемов производства к показателям 2021 года был достигнут в горнодобывающей промышленности - 2,5%, в изготовлении сельхозпродукции - 3,5%.



По словам заместителя министра промышленности Дмитрия Харитончика, практически на миллиард рублей увеличилась за год чистая прибыль промпредприятий. Выросла рентабельность продаж. Снизились долговая нагрузка и количество убыточных организаций.

Рост экспорта промышленности составил 115% к уровню 2021 года.

Рекордные результаты достигнуты на рынке России: темп роста поставок в абсолютных цифрах более 166 %, а удельный вес России в общем объеме экспорта достиг 75% против 55% в 2021-м.



Пищевая промышленность также показала высокие результаты. Белгоспищепром по экспорту выполнил задание более чем на 111%. Предприятия концерна увеличили отгрузку товаров на российский рынок на 130%.



С ростом сработали в 2022 году и предприятия концерна "Беллесбумпром" - плюс 5% к уровню 2021 года.



Производство продукции села в 2022 году составило 31,8 млрд рублей, что на 3,6% в сопоставимых ценах больше по сравнению с 2021-м.