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Как связаны интеграция, экономика и благосостояние - подробности в рубрике "Простая экономика"
Евросоюз не выдерживает жестокой экономической реальности: инфляция, банкротство, безработица, забастовки.
На этом фоне Союзное государство Беларуси и России выглядит как яркая успешная экономическая альтернатива. Почему идеи евроинтеграции буксуют? И как мы, используя исторический момент, строим свои союзы и становимся сильнее?
Подробности в рубрике "Простая экономика".
Мы живем в интересное историческое время. Мы свидетели упадка старых альянсов и подъема новых интеграционных объединений.
Так, Евросоюз не выдерживает жестокой экономической реальности - инфляция, банкротство, безработица и забастовки заставляют европейские страны спасать исключительно себя в ущерб евроинтеграции.
Война всех против всех в Европе вполне выгодна Лондону и Вашингтону. Экономическое и финансовое ослабление вынуждает капитал бежать из Евросоюза в США.
На этом фоне интеграция в рамках Союзного государства Беларуси и России выглядит как яркая успешная экономическая альтернатива.
Обратимся к цифрам.
Экономика ФРГ как флагмана еврозоны падает. Опрос руководителей 9 тысяч немецких предприятий показал общее ухудшение бизнес-среды в Германии.
Для решения проблем на рынке труда страна с 1 февраля сокращает рабочую неделю на один день.
Падение экономики Евросоюза не кратковременное явление - стагнация в ЕС может продлиться ближайшие три года.
Когда Европа падает, США богатеют.
Так, ВВП США в IV квартале 2023 года вырос на рекордные 3,3% благодаря оборонному сектору. Иными словами, экономика США росла за счет войн, страданий и бедствий жителей Европы и других регионов мира.
Но не все хорошо и в Соединенных Штатах. На фоне роста социальной напряженности и несправедливости имеет место общее падение производительности.
В США растет число "несчастных" работников из-за своего социального положения, что напрямую ведет к снижению их производительности. Ущерб американской экономики от данного эффекта оценивается почти в 2 трлн долларов.
Как видим, союз Европы и Америки ни к чему хорошему не привел - взаимный обман, давление, нажива, долги и бедствия простых граждан.
На этом фоне интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства выглядят совершенно иначе - светлее и благополучнее.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета заявил, что по итогам 2023 года стороны обновят исторический максимум торговли товарами и услугами. В целом за год будет примерно 54 млрд долларов.
Торговля для Беларуси сейчас со знаком плюс за счет значительного роста экспортных поставок в Россию.
Так, почти вдвое увеличился экспорт белорусской продукции. Традиционно в РФ мы продавали на 13 млрд долларов, в 2023 году эта цифра выросла до 25 млрд.
Благодаря союзному рынку активно развиваются наши предприятия. Станкостроительные предприятия Минпрома в прошлом году на треть увеличили объем производства и экспорта.
К 2026 году планируется выпустить первые российско-белорусские самолеты.
Благодаря развитию производства и продаж мы снижаем свой внешний долг. Так, Беларусь наряду с Россией стала лидером среди стран ЕАЭС по уменьшению своей внешней задолженности.
Как видим, интеграция бывает разной. Наша интеграция верна!
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