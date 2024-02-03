Как связаны интеграция, экономика и благосостояние - подробности в рубрике "Простая экономика"

Евросоюз не выдерживает жестокой экономической реальности: инфляция, банкротство, безработица, забастовки.

На этом фоне Союзное государство Беларуси и России выглядит как яркая успешная экономическая альтернатива. Почему идеи евроинтеграции буксуют? И как мы, используя исторический момент, строим свои союзы и становимся сильнее?

Подробности в рубрике "Простая экономика".

Мы живем в интересное историческое время. Мы свидетели упадка старых альянсов и подъема новых интеграционных объединений.

Так, Евросоюз не выдерживает жестокой экономической реальности - инфляция, банкротство, безработица и забастовки заставляют европейские страны спасать исключительно себя в ущерб евроинтеграции.

Война всех против всех в Европе вполне выгодна Лондону и Вашингтону. Экономическое и финансовое ослабление вынуждает капитал бежать из Евросоюза в США.

На этом фоне интеграция в рамках Союзного государства Беларуси и России выглядит как яркая успешная экономическая альтернатива.

Обратимся к цифрам.

Экономика ФРГ как флагмана еврозоны падает. Опрос руководителей 9 тысяч немецких предприятий показал общее ухудшение бизнес-среды в Германии.

Для решения проблем на рынке труда страна с 1 февраля сокращает рабочую неделю на один день.

Падение экономики Евросоюза не кратковременное явление - стагнация в ЕС может продлиться ближайшие три года.

Когда Европа падает, США богатеют.

Так, ВВП США в IV квартале 2023 года вырос на рекордные 3,3% благодаря оборонному сектору. Иными словами, экономика США росла за счет войн, страданий и бедствий жителей Европы и других регионов мира.

Но не все хорошо и в Соединенных Штатах. На фоне роста социальной напряженности и несправедливости имеет место общее падение производительности.

В США растет число "несчастных" работников из-за своего социального положения, что напрямую ведет к снижению их производительности. Ущерб американской экономики от данного эффекта оценивается почти в 2 трлн долларов.

Как видим, союз Европы и Америки ни к чему хорошему не привел - взаимный обман, давление, нажива, долги и бедствия простых граждан.

На этом фоне интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства выглядят совершенно иначе - светлее и благополучнее.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета заявил, что по итогам 2023 года стороны обновят исторический максимум торговли товарами и услугами. В целом за год будет примерно 54 млрд долларов.

Торговля для Беларуси сейчас со знаком плюс за счет значительного роста экспортных поставок в Россию.

Так, почти вдвое увеличился экспорт белорусской продукции. Традиционно в РФ мы продавали на 13 млрд долларов, в 2023 году эта цифра выросла до 25 млрд.

Благодаря союзному рынку активно развиваются наши предприятия. Станкостроительные предприятия Минпрома в прошлом году на треть увеличили объем производства и экспорта.

К 2026 году планируется выпустить первые российско-белорусские самолеты.

Благодаря развитию производства и продаж мы снижаем свой внешний долг. Так, Беларусь наряду с Россией стала лидером среди стран ЕАЭС по уменьшению своей внешней задолженности.