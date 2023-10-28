Как техника с приставкой "бел" помогает вырастить, а затем и убрать урожай винограда в Дагестане

Виноградники Дагестана как еще одно произведение искусства. Не только убрать, вырастить виноград - тяжелый труд. Урожай-2022 в республике стал рекордным, потеснили с первого места даже Краснодарский край. Заслуга, в том числе, техники с приставкой "бел".

У меня 100 % белорусская техника. В этом году мы приобрели 8 единиц, до конца года планируем приобрести еще 6 единиц белорусской техники. Всего насчитывается около 23 единиц. Техника субсидируется правительством на 50 %. Заур Таджибов, генеральный директор ООО "ДЕРБЕНТ АГРО"

Всего в Дагестане работает более 4,5 тысячи минских тракторов разных лет выпуска. И большая часть уже нуждается в ремонте. Сегодня задача не просто обновить парк техники - для удобства аграрии просят открыть в регионе свою дилерскую площадку, но и создать сервисные центры.

"Даже несмотря на то, что у нас рельеф такой сложный - 240 метров над уровнем моря, здесь склоны до 45 градусов, она нас не подводит. Реально в любое время мы используем белорусскую технику", - отметил Заур Таджибов, генеральный директор ООО "ДЕРБЕНТ АГРО".





Всех владений у Заура Таджибова почти 800 гектаров! Ежегодно закладывают свыше 200 новых.1 трактор рассчитан в хозяйстве в среднем на 40 гектаров. Простая математика перспектив только на примере одного предприятия.

И даже готовы к новому шагу - кооперации с белорусскими партнерами. Так, вскоре может появиться союзный гусеничный малогабаритный трактор - специально для местных виноградников.

"Обязательно постараемся, чтобы данный проект состоялся. Можно сборку техники и у нас организовать. Она будет не только для нашей республики, но и для всего южного и северокавказского федеральных округов. Запчасти, комплектующие будут поставляться с Минского тракторного завода", - рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель правительства Республики Дагестан.