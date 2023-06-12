Как теплолюбивые арбузы выращивают в белорусских широтах

Вырастить белорусские арбузы и насытить рынок сладкой и доступной ягодой. У фермерских хозяйств сейчас важный и ответственный период - высадки бахчевых в открытый грунт. Привитые и окрепшие растения меняют парниковую прописку на полевую. При соблюдении технологии в белорусских широтах вырастают сочные и вкусные ягоды. По количеству арбузных площадей Гомельская область по праву считается территорией бахчевых. Фермерам удается собирать до 80 тонн с гектара. Ждать ли рекордного урожая в этом году - узнавала Наталья Игнатенко.

Теплолюбивые арбузы в белорусских широтах

Арбузами Игорь Гринько увлекся 8 лет назад. Да так, что из обычного любителя дорос до самого крупного в стране производителя бахчевых. Начинал с 20 соток, а сегодня площади уже составляют 6 гектаров. Гордость фермера - гигантский арбуз весом в 40 килограммов. Чтобы и в этом году собрать рекордный урожай, скорректировал агростратегию. Прививает арбузы на побеги тыквы. В итоге получается растение с мощной корневой системой, устойчивое к перепадам температур и способное давать много ягод.

Мы его привили, это семечко было от арбуза 70 килограммов. И попытаемся тоже в этом году вырастить у нас рекордсмена. Сама ножка - это подвоя, нога арбуза была обрезана, он уже привился и пошел, как говорится, в рост. Такая корневая система, потому что корень тыквы, а корень тыквы не болеет ни пузыриозом, ни корневыми болезнями. Игорь Гринько, глава фермерского хозяйства

Бахчевые культуры меняют парниковую прописку на полевую

После обработки и закалки рассаду переносят в открытый грунт. Капельный полив - обязательное условие. Температура под пленкой 70 градусов - влажная сауна только на пользу. Под прямыми лучами солнца гигантский плод будет вызревать в среднем 80 суток.

Привычные алые полосатые, необычные - с желтой мякотью внутри и даже арбузы без семян! Более 30 сортов бахчевых выращивает фермер в открытом грунте. Урожай в этом году планирует собрать рекордный: с 6 гектаров более 300 тонн полезной ягоды.





Рассада требует деликатного отношения - все работы выполняются вручную. Процесс ухода за хрупкими побегами трудоемкий и бережный.

Техника может пленку расстелить, междурядьями пройти. Прополка и все остальное - вручную, сбор - очень тонкая работа, технику никак не привлечешь. Сергей Новиков, работник фермерского хозяйства

Снимать пробу будем в середине августа

Бахчеводство - перспективное направление в Беларуси. Развивать его более активно, чем в других регионах Гомельской области, позволяет еще и климат. Вкус белорусской ягоды ничем не уступает привозной, даже наоборот свои арбузы более сочные и сладкие. Поэтому и спрос огромный. В промышленных масштабах бахчевые выращивают в основном фермерские хозяйства, в качестве экспериментов мини-плантации высаживают сельхозпредприятия.





У нас есть куда потом поставлять конечную продукцию. У фермерства есть возможность, чтобы занять этот рынок, эту нишу, но говорить о том, что сельхоз организации этим будут заниматься, пожалуй, нет. Елена Филипович, начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома

Овощное изобилие для белорусского покупателя