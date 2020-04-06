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Как ученые улучшают качество плодородия почвы, смотрите в проекте "На контроле Президента"
В Беларусь идет тепло не по сезону. Синоптики на сегодня прогнозируют до плюс 17 градусов, а на завтра по югу до 23-х. Это значит, что аграрии смогут вести посевную более активно.
В стране уже освоено 58 % площадей. Засеяно ранними яровыми зерновыми 505 тысяч гектаров. Завершили эту кампанию Брестская и Гомельская области. На последней четверти полей идут работы в Гродненском регионе. А вот в Витебском посевная только началась - засеяно всего 10 % площадей.
Значительно снизить в этот период переуплотнение почвы позволят комплексные минеральные удобрения, которые разработали в Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси. Производством элементов питания сейчас занимается Гомельский химический завод. Благодаря новым удобрениям, земля получает сбалансированную подкормку, при этом учитывается нехватка фосфора, калия или азота для определенной сельхозкультуры. Агрохимическую новинку уже тестируют в отдельных хозяйствах страны.
В Институте агрохимии НАН отмечают тенденцию к улучшению плодородия. Так, за 40 лет интенсивной химизации запасы фосфора и калия в почве выросли в 3-4 раза.
О том, как ученые улучшают качество плодородия почвы, и что вырастет в этом году на белорусских полях? Смотрите в проекте "На контроле Президента".
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