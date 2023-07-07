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Как удержать экспортные позиции по мясу и молоку - премьер изучает вопрос в Брестской области
Мясо-молочная отрасль Беларуси не первый год показывает рост объемов производства, продаж и выручки.
Об этом сегодня говорили в Бресте во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в регион. Немало сделано для обновления оборудования на предприятиях, но и сейчас проводится реконструкция цехов, внедряются новые линии и новые виды продукции. Особое внимание развитию собственных сырьевых зон. Именно такая тактика у брестских предприятий. В этом убедилась Светлана Лукьянюк.
Мощности переработки выросли более чем в 30 раз
О Развитии нашего АПК лучше всего говорят цифры. На одном только этом предприятии "Савушкин продукт" четверть века назад перерабатывали 70 тон молока в сутки , сейчас 2 с половиной тысячи тонны. Мощности выросли более чем в 30 раз. Но это не повод расслабляться.
Сегодня, чтобы быть на плаву, нужно постоянно двигаться. Да, Беларусь признанный высококлассный производитель и экспортер мяса и молока, но этот статус важно все время подтверждать. Тем более конкуренты на дремлют, технологии обновляются, а покупатель не прочь чаще получать новинки.
На экспорте только молока зарабатываем не менее 3 миллиардов долларов. Да, есть признанные предприятия - лидеры рынка. Особое внимание уделяют сырьевым зонам, вкладывая в развитие своих ферм и получая качественный продукт. Об этом говорили сегодня с премьером. Их стратегию важно перенимать и небольшим компаниям, тем более у гендиректора Александра Савчица опыт колоссальный.
Диверсификация экспорта
Увидев таких западных партнеров в деле, наши производители быстро начали перестраивать карту продаж. Выпавшие поставки в Европу замещают восточным направлением. Все больше предприятий заходят на рынок Китая не только с сухим молоком, но и маслом, сырами фета и моцарелла. Одним словом линейка предложений становится шире, как и наши интересы на большом рынке потребителей продовольствия.
Российский рынок - это самый для нас лучший, самый приемлемый, самый привычный. И мы, конечно, будем всегда на нем работать, но конкуренция действительно ужесточается. И нельзя рассчитывать на то, что десятилетиями мы будем править бал на российском рынке. То есть сейчас все переходит в сферу такой хорошей, нормальной конкуренции. Мы к этому тоже готовы. Не все, наверное, вовремя осознали необходимость в первую очередь диверсификации, потому что фактически были монопольными поставщиками и остаемся по-прежнему масла сливочного, сыров в больших упаковках. Но приходят другие производители, собственная промышленность развивается, объемы производства молока в России растут. Мы очень рады за наших соседей. Что мы делаем? Мы в первую очередь уходим, как я уже сказал, на другие рынки, есть абсолютно четкое понимание, куда, что и как производить, и уходим в производство новых продуктов - это углубленная переработка. Это быстрорастворимая молочная смесь, кастомизированная под каждый рынок, это лактоферины, это молочно-белковые сыворотки и так далее. То есть это уже такие, если можно сказать, хайтек-продукты молокопереработки.
Продукция с высокой добавленной стоимостью
Глубокая переработка и постоянное обновление ассортимента. Наши передовики мясной отрасли эту формулу вывели не сегодня и строго ей придерживаются. Главный акцент на продукцию с высокой добавленной стоимостью, те времена, когда торговали на внешних рынках мясом прошли.
Сегодня Брестский мясокомбинат показал, и премьер-министр нашей страны увидел, насколько важно и актуально производить, реализовывать не просто мясо после убоя охлажденное или замороженное, как мы любили это делать раньше, а именно заниматься производством высоко маржинальных продуктов. В частности колбасных изделий, пельменей, полуфабрикатов и так далее. И мы сегодня это вживую увидели. И это предприятие показывает пример, как надо работать именно в плане переработки, потому что часть мясокомбинатов страны недозагружена. Пожалуйста, ребята тренируйтесь, дозагружайте, производите свое сырье.
В среднем мясокомбинаты страны загружены сегодня процентов на 65, молочные - более чем на 70. Но есть и такие, у кого линии не останавливаются. Здесь, например, загрузка на 100 процентов, говорит директор не без гордости. У его комбината поклонников с каждым днем все больше. Одну только намазку с полок сметают и в Беларуси, и в России. Там работает дилерская сеть. Заходят и на другие рынки.
В год наши предприятия могут перерабатывать около 10 млн тонн молока. И уж точно не меньше мяса. Постоянно обновляется оборудование, идет реконструкция цехов. А в помощь и научные разработки от технопарка, где ставка на автоматизацию процессов.
Мы работаем по всей Беларуси на всех больших крупных предприятиях и на территории России. Процентов 30-40 на экспорт, остальное идет на территорию Беларуси.
В этом технопарке разработки для пищевой промышленности, фарминдустрии и переработки отходов. Попадают действительно инновации, парк помогает с оборудованием, освобождает от налога на землю и недвижимость, а на прибыль уменьшает до 5 процентов.
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