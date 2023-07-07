Как удержать экспортные позиции по мясу и молоку - премьер изучает вопрос в Брестской области

Российский рынок - это самый для нас лучший, самый приемлемый, самый привычный. И мы, конечно, будем всегда на нем работать, но конкуренция действительно ужесточается. И нельзя рассчитывать на то, что десятилетиями мы будем править бал на российском рынке. То есть сейчас все переходит в сферу такой хорошей, нормальной конкуренции. Мы к этому тоже готовы. Не все, наверное, вовремя осознали необходимость в первую очередь диверсификации, потому что фактически были монопольными поставщиками и остаемся по-прежнему масла сливочного, сыров в больших упаковках. Но приходят другие производители, собственная промышленность развивается, объемы производства молока в России растут. Мы очень рады за наших соседей. Что мы делаем? Мы в первую очередь уходим, как я уже сказал, на другие рынки, есть абсолютно четкое понимание, куда, что и как производить, и уходим в производство новых продуктов - это углубленная переработка. Это быстрорастворимая молочная смесь, кастомизированная под каждый рынок, это лактоферины, это молочно-белковые сыворотки и так далее. То есть это уже такие, если можно сказать, хайтек-продукты молокопереработки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси