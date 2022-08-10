Как укрепился белорусский рубль на торгах к четырем основным валютам 10 августа ?

На торгах 10 августа белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам,сообщает"БЕЛТА", ссылаясь на информацию сайта Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подешевел на Br0,0006 до Br2,6339 за 1 евро.

Доллар стал дешевле на Br0,0033 - его курс составил Br2,5796 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0072 до Br3,8273 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0118 и составил Br4,2662 за 100 российских рублей.