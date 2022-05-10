Как успешное хозяйство "Новоселки-Лучай" помогает развивать белорусскую глубинку

Перед белорусскими аграриями в этом сезоне стоит серьезная задача - собрать не менее девяти миллионов тонн зерна. Чтобы получить результат, необходимо строго соблюдать технологическую дисциплину, ответственно подойти к уходовым работам, заготовке кормов. К примеру, в хозяйстве "Новоселки-Лучай" Витебской области не только успешно занимаются производством сельхозпродукции, но и создают необходимые условия для комфортной жизни сельчан. Подробнее в репортаже Марины Романовской.

Сев кукурузы

Еще несколько погожих дней, и в хозяйстве "Новоселки-Лучай" завершат сев кукурузы. Площадь пашни - более восьми с половиной тысяч гектаров. Выращивают зерновые, картофель, горох - это отличный источник белка. В этом сезоне местные аграрии проводят очередной эксперимент - около полусотни гектаров отвели под подсолнечник. Культура теплолюбивая и в Витебской области не самая популярная.

Соблюдение технологической дисциплины

К агрономической дисциплине здесь относятся серьезно. От культуры земледелия зависит, каким будет урожай. Основной доход хозяйство получает от животноводства. А его основа, говорят аграрии, закладывается именно в полях.





В хозяйстве более двух тысяч буренок. Здесь активно внедряют инновации. К примеру, на этом молочно-товарном комплексе за кормление и доение отвечают роботы. Технологии и хозяйский подход позволяют получать молоко экстра-класса.

Инновации в животноводстве

Информация о поголовье отображается в базе данных. Сколько корова дает молока, ее вес, рацион. К меню здесь особый подход. Чем качественнее корм, тем больше в итоге удается заработать на мясе и молоке.

Хозяйство работает по принципу замкнутого цикла

Хозяйство работает по принципу замкнутого цикла. Вот в этих цехах выпускают полуфабрикаты: колбасы, фарш. Недавно появилась новая линия по производству муки. Хозяйство успешно развивает торговую сеть, а это девять магазинов с собственной продукцией.

Строительство новых объектов

К уборочной 2022 планируют запустить новую зерносушилку. Площадка почти готова, заливают фундамент. Вырастить урожай, говорит опытный руководитель, это полдела. Важно сохранить.

Строительство жилья для работников хозяйства

Хозяйство заботится не только о продовольственной безопасности страны, но и развитии села. Здесь нужны квалифицированные кадры. Для работников строят жилье. Этот новый 12-квартирный дом в ожидании новоселов. Надежда и Владимир Чумаковы готовятся к переезду. Просторная кухня, гостиная, раздельные детские для сына и дочки. Теперь семейный быт будет полностью устроен.

Развитие села

Оказывают поддержку и Новоселковской средней школе. Она носит имя бывшего руководителя хозяйства, который всю жизнь посвятил работе на земле.