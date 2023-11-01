Как в Беларуси будет организован бесшовный переход из ИП в юрлицо

Государство видит больший эффект и отдачу от более крупных форм предпринимательства. Об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович в ток-шоу "Экономическая среда".

В Беларуси сейчас работают над возможностью бесшовного перехода из формы индивидуального предпринимателя в форму юридического лица с сохранением всех обязательств. Это делается для обеспечения равных условий, обратил внимание эксперт: "А то возникал диспаритет, когда ИП, имея более низкие издержки, занимаясь тем же самым в той же экономической среде, в той же форме деятельности, обладает меньшими затратами и большим конкурентным преимуществом (чем более крупные организации - ред.)".

Замминистра экономики подчеркнул, что бесшовный переход не предполагает бумажной волокиты, а трансформация одной формы в другую будет происходить "день в день". К тому же "была поставлена задача - обеспечить всем субъектам предпринимательской среды равный доступ к информации и услугам в части консультационных мероприятий, чтобы этот переход для них оказался бесшовным".