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Как в Беларуси будет организован бесшовный переход из ИП в юрлицо
Государство видит больший эффект и отдачу от более крупных форм предпринимательства. Об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович в ток-шоу "Экономическая среда".
В Беларуси сейчас работают над возможностью бесшовного перехода из формы индивидуального предпринимателя в форму юридического лица с сохранением всех обязательств. Это делается для обеспечения равных условий, обратил внимание эксперт: "А то возникал диспаритет, когда ИП, имея более низкие издержки, занимаясь тем же самым в той же экономической среде, в той же форме деятельности, обладает меньшими затратами и большим конкурентным преимуществом (чем более крупные организации - ред.)".
Замминистра экономики подчеркнул, что бесшовный переход не предполагает бумажной волокиты, а трансформация одной формы в другую будет происходить "день в день". К тому же "была поставлена задача - обеспечить всем субъектам предпринимательской среды равный доступ к информации и услугам в части консультационных мероприятий, чтобы этот переход для них оказался бесшовным".
"Механизм разработан так, что никаких затрат не будет, ни у кого голова не будет болеть по вопросам переоформления. Все будет сделано максимально комфортно", - отметил, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц.
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