Как в Беларуси будут испытывать технику на прочность
В Беларуси и дальше будут ужесточать требования к качеству выпускаемой продукции, при этом совершенствовать материально-техническую базу для проведения контрольных мер. В стране уже успешно работает радиобезэховая камера - современный испытательный комплекс. В перспективе лабораторию доукомплектуют. Речь идет о создании аэроклиматической камеры, в которой можно будет воссоздать реальные и экстремальные условия эксплуатации товара.
Я думаю, будем выходить на правительство, привлекая интересы железной дороги. Это будет большим прорывом. Второй элемент, который обсуждали с Президентом, - строительство полигона. В Академии наук есть Институт машиностроения, которому поставлена задача к 2025 году завершить строительство полигона для испытания нашей автомобильной техники.
Общий фонд стандартов, действующих в Беларуси, превышает 31 тыс. документов. Более 80 % - это межгосударственные стандарты, известные как советские ГОСТы. Именно они стали инструментом безбарьерной торговли, качества и безопасности продукции и в рамках Евразийского экономического союза.