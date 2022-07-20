От поля до стола - как в Беларуси делают рапсовое масло

Продовольственная безопасность вновь в центре внимания. Возможно, кому-то эти слова уже набили оскомину. Но сейчас это наше все. Тема важна как никогда. События в мире расставили свои акценты. И мы к этому готовы.

Сейчас у нас в приоритете обеспеченный внутренний рынок и активное импортозамещение. При этом потенциал наших аграриев огромный. И его, конечно, нужно реализовывать.

К примеру, рапс. Культура выгодная. Маслосемена стоят дорого. Еще это питательный корм для животноводства. Особый экспортный потенциал и в переработке. Елена Витко продолжит.

Это гибридный рапс, гибрид "сапфир". Этот участок площадью 60 га. Рапс полностью готов биологически. Он созрел, влажность около 17-18 %. Можно было немного подождать, но время очень короткое, чтобы не допустить потерь. Александр Зеневич, главный агроном филиала "Подсобное сельское хозяйство" ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Полевая рапсодия в Слуцком районе только началась. Одними из первых к уборке подключились в филиале "Подсобное сельское хозяйство", что в структуре местного мясокомбината. В своем регионе они в лидерах по выращиванию масличной культуры.

Сейчас на рапсовых плантациях хозяйства работают 7 комбайнов. Собрать урожай быстро и качественно им предстоит с 900 гектаров. Чтобы получить максимум, техника движется со скоростью до 5 километров в час. И всего за 30 минут в бункер попадают около 5 тонн маслосемян.





Капитан этого уборочного корабля - Сергей Корзун. За штурвалом комбайна он почти 10 лет. Семейную династию механизатор продолжает со знанием дела: ответственный подход к каждому участку.

Первые поля старались, где повыше убирать, они быстрее осыпаются. А в низинах оставляли на попозже. А тут нормальный участок - сухое все. Нравится убирать. Аккуратно, без потерь. Сергей Корзун, старший комбайнер филиала "Подсобное сельское хозяйство" ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Уже на старте с гектара получают 30 центнеров. Отдачу от других полей ожидают еще больше. Залог такой высокой урожайности - в соблюдении технологий.

Мы провели гербицидные обработки от сорняков, 4 обработки от вредителей и 2 обработки от болезней. Внесли по 200 кг по действующему веществу азотных удобрений. Поэтому и получаем такой результат. Сергей Варона, директор филиала "Подсобное сельское хозяйство" ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Собрать урожай - отдельная наука. Намолоты рапса зависят от каждой мелочи. Настройки жатки и высота среза, а еще сроки, погода. Специфика масличной культуры также в ее ярусности.

Об этом говорил и глава государства во время встречи с губернатором Могилевской области. Во Дворце Независимости обсудили ход полевых работ, детально прошлись по каждому аспекту.





Этой культуре свойственно ярусное созревание. Более того, не всегда даже в рамках одного поля рапс созревает одновременно. В результате когда отдельные места на поле нужно убирать, на других рапс еще стоит зеленый. Поэтому надо вырезать эти рапсовые спелые поля, даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 клочков оставить. Надо это делать, ибо осыплется рапс. Рапс - это золото для нас сейчас, это большие деньги. Поэтому на месте надо срочно разбираться. Уверен, что и у вас есть такие поля, которые уже надо сегодня потихонечку начинать убирать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Неоднородную спелость отмечают и аграрии Минского района. В хозяйстве "Рапс", например, период вегетации в этом году сместился дней на 10. При этом отдельные участки полей вот-вот поделятся рентабельным урожаем.

Мы видим, что рапс еще не готов к уборке. Стручки зеленые, не растрескиваются. Зерна тоже зеленые. Растение здоровое, но надо подождать, чтобы полноценно завязался, сформировался урожай. Чтобы была влажность не более 14-15 % - и можно начинать уборку. Андрей Илькевич, замдиректора по сельхозпроизводству ОАО "Рапс"

И пусть культура требовательная, но доходная. Ставку на рапс в одноименном хозяйстве делают ежегодно: масличные площади здесь в 800 гектаров. Получать дивиденды помогает и перерабатывающий завод. Ожидают свежие поставки сырья.

Мы получаем масло рапсовое нерафинированное, которое потом в дальнейшем может идти на переработку на пищевые цели. Жмых тоже сопутствующий продукт, который мы получаем. Он идет на корм. Он участвует в приготовлении комбикорма как источник белка. Завод, когда запускается, работает круглосуточно. Продукция наша широко используется как в Беларуси, так и за рубежом. Людмила Яшновская, начальник производства завода по переработке масличных культур ОАО "Рапс"

В среднем за сезон перерабатывают около 20 тысяч тонн. В итоге получают нерафинированное рапсовое масло - своеобразный полуфабрикат.

Для пищевых целей - процесс более сложный и многоэтапный. Эта линия, например, на базе Минского маргаринового завода. В месяц производят более 400 тонн золотого продукта. И это плюс 40 % к уровню прошлого года.

Данный запрос идет как от потребителей внутреннего рынка, так и зарубежья. Например, Израиль, Португалия, Казахстан. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, совершенствуем технологии и модернизируем производственные линии с заменой технического оборудования на более производительное. Андрей Гончаров, директор ОАО "Минский маргариновый завод"

За сутки с конвейера сходят почти 50 тысяч бутылок. Причем, рапсовое масло - это не просто тренд среди потребителей. Продукт здорового питания.





В чем отличие рапсового масло от других - наличие альфа-линоленовой кислоты. Эта кислота сама по себе не вырабатывается в организме челвоека - она незаменимая жирная кислота. Нужна для нормального функционирования организма. Ее можно восполнять рыбьим жирам, но рапсовое масло - альтернатива. Потребности можно закрыть, потребляя в сутки столовую ложку рапсового масла. Кроме этого, высокое и содержание витамина А. Татьяна Куприянец, начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля ОАО "Минский маргариновый завод"