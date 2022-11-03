Как в Беларуси изменятся экспортные пошлины на нефть

Понижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Подписано соответствующее постановление Совета Министров. Так, ставки на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты теперь составляют 42,7 доллара за тонну. Эти показатели пересматриваются ежемесячно. Предыдущие три месяца они также снижались.