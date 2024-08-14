Как в Беларуси открыть свой интернет-магазин

Насколько в Беларуси выгодно продавать товары онлайн? Что следует учитывать при открытии своего интернет-магазина? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

На самом деле, онлайн-торговля - это достаточно рискованный бизнес, констатировал директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Вячеслав Драгун. "Это та же розничная торговля - необходимо провести колоссальную работу: заключить договоры с банками, с производителями (если вы не производите товар, а предлагаете свои услуги по реализации), добиться необходимых цен, чтобы быть с какой-то маржой, выходить в плюс. Плюс ко всему, товар нужно упаковать, грамотно выстроить логистику (как забирать с производства, где хранить, как доставлять покупателям или на площадку маркетплейса и т. п.)", - сказал он.

А если вы собираетесь работать не только в своем городе/районе, а выходить на другие, то нужно позаботиться еще и соответствующих договорах с пунктами выдачи, почтой и т. п. И это все непростая работа.

"Если говорить о торговле, то вход в онлайн-бизнес, безусловно, обходится гораздо дешевле, чем открытие традиционного магазина розничной торговли. Здесь не нужно заполнять товарами прилавки, иметь какую-то оборотку, опять же, отпадает необходимость в аренде торгового помещения, достаточно иметь просто склад. Плюс скорость: интернет магазин можно открыть, условно говоря, за 15 минут - подобрал подходящий проект сайта и все, готово", - добавил первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Картун.

Но другое дело - кто эти товары у вас купит? Современному потребителю нужны скорость и удобство. Тут без четко выстроенной логистики никак не обойтись.

Также есть вопросы с ассортиментным перечнем - не все товары, которые продаются в розничной сети, можно реализовывать в интернете.

"По ряду товаров мы нашли понимание с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, - заявил директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Вячеслав Драгун, - они нас поддержали, отстояли в правительстве. Это ювелирные изделия, биологически активные добавки, ветеринарные препараты, бытовая пиротехника. На сегодняшний день их можно продавать и через интернет. Но остается ряд позиций, которые на данный момент все еще нельзя продавать онлайн, - это алкоголь, табачные изделия".

Почему эти товары нельзя продавать на онлайн-платформах, объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.