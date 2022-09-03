Как в Беларуси появилась идея выращивать арбузы?

"Эта культура была известна уже до революции, занимались арбузами, после войны тоже занимались, потому что была разруха. Были даны указания выращивать в хозяйствах эту культуру. Когда пошла и техника, и перевозки, тогда уже из Астрахани возили арбузы в Беларусь, а когда развалился Союз, мы опять вернулись к этой культуре. Эта культура для Беларуси не нова. Уже на протяжении 15 лет мы занимаемся этой культурой, она широко пошла в Беларуси. Выращиваем более 200 га, в Минской области около 25, в Могилевской 15. Планируется собрать в этом году при урожайности 20-25 т/га 5 тысяч тонн", - сказал Мечислав Степуро.