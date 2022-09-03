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Как в Беларуси появилась идея выращивать арбузы?

Как в Беларуси появилась идея выращивать арбузы?

Мечислав Степуро, завлабораторией технологических исследований Института овощеводства НАН Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" рассказал о том, как появилась идея выращивать арбузы в Беларуси.

"Эта культура была известна уже до революции, занимались арбузами, после войны тоже занимались, потому что была разруха. Были даны указания выращивать в хозяйствах эту культуру. Когда пошла и техника, и перевозки, тогда уже из Астрахани возили арбузы в Беларусь, а когда развалился Союз, мы опять вернулись к этой культуре. Эта культура для Беларуси не нова. Уже на протяжении 15 лет мы занимаемся этой культурой, она широко пошла в Беларуси. Выращиваем более 200 га, в Минской области около 25, в Могилевской 15. Планируется собрать в этом году при урожайности 20-25 т/га 5 тысяч тонн", - сказал Мечислав Степуро.

К слову, арбуз содержит магния в 10 раз больше, чем другие овощные культуры, а также глюкозу, фруктозу и подходит для диетического питания. Это очень ценная культура, поэтому Мечислав советует есть ягоду 3 раза в день, особенно полезна для детей.

А вот семена используют голландские, турецкие. Ставка делается на то, чтобы получить ягоду весом 3-5 кг.

Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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