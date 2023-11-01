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Как в Беларуси предпринимателям получить финансовую поддержку
В Беларуси созданы все условия для развития собственного дела. Инфраструктура, налоговые режимы, преференции и, конечно же, меры поддержки, которые можно разделить на финансовые и информационные. Что же нужно сделать предпринимателям, чтобы получить финподдержку со стороны государства? Об этом говорили эксперты ток-шоу "Экономическая среда".
"Подробную информацию предприниматель легко найдет в интернете. Об этом можно прочитать и на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, есть и многоканальный телефон", - рассказал генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц.
Нужно подать заявку, показать свою отчетность, документ, подтверждающий кредитоспособность и другое - этот пакет документов рассматривается в течение 10 дней. Затем выносится положительное решение либо предпринимателю предлагают доработать проект. Мы же смотрим внешние рынки, анализируем риски. Мы смотрим, способен ли реализовать свой проект предприниматель. В этом участвуют эксперты, делается серьезный анализ. Когда предприниматель берет заемные ресурсы, он должен учитывать все факторы, ресурсы же надо возвращать.
Эксперт также отметил, что предпринимателям предоставляют не только займы, развивается и Гарантийный фонд. "Это новый проект, в рамках которого мы работаем во взаимодействии с банками-партнерами. Таких банков пока 7, в ближайшие несколько месяцев их будет 9, - сообщил Петр Арушаньянц. - Субъект предпринимательства приходит в банк за кредитом. Банк по своим оценкам выносит решение, предоставить или не предоставить деньги. Но если он видит, что чего-то не хватает (залога, поручительства), но идея хорошая, то документы отправляют в наш Фонд. И в течение двух дней мы выносим решение, поддержать проект или нет. Так, например, если идея хорошая, но предпринимателю не хватает суммы залога, то в обычной ситуации ему кредит не дадут. Но получив поручительство Фонда, предприниматель может взять кредит".
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