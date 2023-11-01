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Как в Беларуси предпринимателям получить финансовую поддержку

Как в Беларуси предпринимателям получить финансовую поддержку

В Беларуси созданы все условия для развития собственного дела. Инфраструктура, налоговые режимы, преференции и, конечно же, меры поддержки, которые можно разделить на финансовые и информационные. Что же нужно сделать предпринимателям, чтобы получить финподдержку со стороны государства? Об этом говорили эксперты ток-шоу "Экономическая среда".

"Подробную информацию предприниматель легко найдет в интернете. Об этом можно прочитать и на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, есть и многоканальный телефон", - рассказал генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц.

Нужно подать заявку, показать свою отчетность, документ, подтверждающий кредитоспособность и другое - этот пакет документов рассматривается в течение 10 дней. Затем выносится положительное решение либо предпринимателю предлагают доработать проект. Мы же смотрим внешние рынки, анализируем риски. Мы смотрим, способен ли реализовать свой проект предприниматель. В этом участвуют эксперты, делается серьезный анализ. Когда предприниматель берет заемные ресурсы, он должен учитывать все факторы, ресурсы же надо возвращать.
Петр Арушаньянц

Эксперт также отметил, что предпринимателям предоставляют не только займы, развивается и Гарантийный фонд. "Это новый проект, в рамках которого мы работаем во взаимодействии с банками-партнерами. Таких банков пока 7, в ближайшие несколько месяцев их будет 9, - сообщил Петр Арушаньянц. - Субъект предпринимательства приходит в банк за кредитом. Банк по своим оценкам выносит решение, предоставить или не предоставить деньги. Но если он видит, что чего-то не хватает (залога, поручительства), но идея хорошая, то документы отправляют в наш Фонд. И в течение двух дней мы выносим решение, поддержать проект или нет. Так, например, если идея хорошая, но предпринимателю не хватает суммы залога, то в обычной ситуации ему кредит не дадут. Но получив поручительство Фонда, предприниматель может взять кредит".

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