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Как в Беларуси происходит защита прав потребителей, и почему наши люди иногда выбирают импортные товары
Проблемы качества сначала становятся проблемами потребителей и только потом производителей продукции. Как в нашей стране выстроена система защиты прав потребителей, часто ли белорусы обращаются в МАРТ с претензиями на качество товаров и услуг? Как отечественным производителям занять ниши зарубежных конкурентов на внутреннем рынке? Подробно на вопросы ответили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Система защиты прав потребителей в нашей стране одна из самых лучших. У нас создана правовая база, которая, начиная от Конституции и заканчивая Законом о правах потребителей, защищает его от начала и до конца. В среднем в год в МАРТ фиксируется около 900 обращений. Это немного с учетом того, что рынок очень большой, реализуется много товаров.
Алексей Богданов подчеркивает, что если потребитель видит, что его права нарушены, то он сразу может обратиться в районный или городской исполнительный комитет по месту нарушения. "Там ему обязаны бесплатно оказать услугу по защите его прав. Если человека не устроило здесь, то он может пойти выше вплоть до суда".
Несмотря на активное продвижение белорусской продукции, наши люди иногда выбирают зарубежные аналоги. "Я думаю, что тут движет вопрос рекламы. Иностранные производители много лет работали с психологией наших людей, приучая их, что иностранное лучше. Поэтому сейчас все министерства и ведомства должны сконцентрироваться на том, чтобы объяснить, что наша продукция не хуже. И производитель должен работать над маркетингом и возможностью рекламы своей продукции", - поделилась своим мнением первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Об актуальности вопросов качества продукции, проблемах и их решениях поговорили с экспертами в ток-шоу "Экономическая среда".
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