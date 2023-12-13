Как в Беларуси происходит защита прав потребителей, и почему наши люди иногда выбирают импортные товары

Система защиты прав потребителей в нашей стране одна из самых лучших. У нас создана правовая база, которая, начиная от Конституции и заканчивая Законом о правах потребителей, защищает его от начала и до конца. В среднем в год в МАРТ фиксируется около 900 обращений. Это немного с учетом того, что рынок очень большой, реализуется много товаров.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования торговли Беларуси