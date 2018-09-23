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Как в Новосибирске топливо для БелАЭС производят
Совместных проектов у Беларуси и России огромное количество. Впрочем, один уж точно выделяется своим масштабом и перспективой - атомная электростанция в Островце. И хотя сроки сдачи первого энергоблока перенесли на 2019 год, топливо начнут поставлять совсем скоро из Новосибирска. Там находится завод по производству атомного горючего.
Объект - стратегический, оттого и журналистов туда пускают нечасто. Наша съемочная группа - единственная не из российских СМИ, кому удалось увидеть, как производится топливо для нашей станции. Алексей Волков проследил весь процесс производства и объяснит, как таблетка может дать свет и тепло целому дому.
Новосибирский завод химконцентратов. После войны здесь собирали грузовики, позже производство перенесли в Минск - так родился МАЗ. Впрочем, маршрут за годы перестроили не сильно, только теперь из Сибири с любовью к нам поедет топливо для БелАЭС.
Завод - объект стратегический и, как правило, закрытый для объективов журналистов не из России. Нам повезло, поэтому эти кадры производства - абсолютный эксклюзив. Первая точка - цех, где собирают тепловыделяющие сборки - конструкции в виде шестигранника. Одна штука весит семьсот килограммов.
Лишь четверть линии - сборка. Остальное - контроль качества. Кстати, сейчас завод занимается своим юбилейным заказом - готовит топливо для Белорусской атомной электростанции. На производстве все очень строго - передвигаться можно только в халатах и респираторах.
В моих руках обогащенный уран. Вот такой спрессованной таблетки достаточно, чтобы обогревать частный дом целую неделю. В эквиваленте это 400 килограммов угля или три с половиной барреля нефти. Таблетка - основной топливный элемент.
Такие таблетки проходят длительный и сложный процесс производства. Изготавливают их из порошка, который переносят лишь в специальном контейнере. Чтобы маленькая пилюля лучше спрессовалась, добавляют пластификатор - и в печь.
20 часов при температуре почти две тысячи градусов. За сутки получается 1200 обогащенных таблеток.
Когда отправится эшелон с топливом из Новосибирска, строжайшая тайна. Повезут, конечно, не просто таблетки в коробках: специальный робот комплектует их в ТВЭЛы - циркониевые трубки, которые собирают в топливные кассеты и загружают в реактор АЭС. В один элемент вмещается 350 таблеток. А дальше - 11 контрольных замеров, чтобы убедиться, что нормы не нарушены.
Первой партии топлива хватит БелАЭС ровно на год - это 163 тепловыделяющие сборки. Через 12 месяцев работы реактор будут перезагружать, однако заменить придется лишь одну четвертую. Контракт с компанией ТВЭЛ - дочерней Росатома - подписан на долгие годы. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в АЭС будет и сибирский элемент.
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