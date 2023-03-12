Репортаж из Вологды о том, как в российском регионе белорусские машины вытесняют европейские

Белорусы долгое время считали, что все лучшее из разряда ноу-хау создано обязательно где-то на Западе. К тому же данный тренд нам упорно навязывали. Однако на деле все совсем не так. Санкционная реальность подтолкнула к развитию собственных разработок и новых проектов - даже тех, которые прежде казались сомнительными. И правда, зачем изобретать велосипед, когда есть хорошая западная машина, например? Так до поры до времени думали многие.

Но в Вологодской области России, откуда родом союзный трактор "Беларус", хорошо поняли: нужно свое! Как белорусские машины вытесняют в регионе европейские? И как музыка нас связала? Ольга Анищенко знает ответы. Репортаж из Вологды.



Где он - тот самый резной палисад? Кажется, в Вологде гадают до сих пор. И, возможно, мы никогда бы не узнали обо всей этой красоте, ажурной резьбе и фантазии местных умельцев, если бы не белорусские "Песняры". Это все песня! Это она обеспечила вологодскому деревянному зодчеству всенародную известность!

Сложно поверить, но палисады в Вологде вовсе не были непременным атрибутом деревянного строительства. Напротив, чем-то нетипичным. Но, кажется, творчество изменило ход истории.





Лариса Гульнева,завотделом Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:

Из этой песни вообще узнали о Вологде. До этого кто вообще знал? И даже говорят, больше туристов к нам поехало. Все хотели увидеть эти деревянные дома и эти резные палисады. И после песни стали их больше делать. Эта песня вообще считается неофициальным гимном Вологды.



Кто-то то ли в шутку, то ли всерьез скажет: на этом культурном фундаменте Минск и Вологда начинали строить что-то большее. Что из этого вышло?

Кто он - самый известный "Беларус"? Трактор! В Череповце - промышленной столице Вологодской области - об этом знают совершенно точно. Больше десяти лет назад представители местного литейно-механического завода и Минского тракторного ударили по рукам и стали выпускать знаменитые белорусские машины. А несколько лет назад здесь появился первый союзный трактор. Говорят, в России он такой один.

Владимир Боглаев, гендиректор Череповецкого литейно-механического завода подчеркивает: это не сборка! Правильно сказать - производство машин союзными силами. Кстати, самая массовая модель на общем рынке и самая сложная. Дело в том, что компетенций по выпуску малых тракторов в России попросту не было, а рынок просил такие машины. Минск и Москва объединили усилия: белорусские - инженерная мысль, технологии, частично узлы и агрегаты, дополнили российскими, организовали площадку. Получили свою машину популярного класса, загрузку своих мощностей и главное - дали работу людям. И если спросить, что было бы, не появись союзный трактор, на заводе уверены: трактор точно был бы, но точно не свой!





Владимир Боглаев, гендиректор Череповецкого литейно-механического завода:

Этот трактор - это танк на фронте борьбы с импортом. Здесь металл как минимум трех российских комбинатов, шины алтайские, резина российско-белорусская. Этот один трактор дает работу 76 предприятиям Беларуси и 112 России. И если бы здесь стоял другой - немецкий или китайский, это потеря работы на большом количестве предприятий и России, и Беларуси.

Директор не скрывает: скептиков, желающих лишь покупать заграничное и ничего не создавать, всегда хватало. Но их время, похоже, ушло безвозвратно.



Владимир Боглаев,гендиректор Череповецкого литейно-механического завода:

Когда все начиналось лет 5-7 назад, на самом деле такого понимания не было, и мы считали, что продадим нефть и газ и купим любой самый замечательный трактор за рубежом. Не важно: в Китае или в Европе. И были мысли, что нет необходимости поддерживать производство союзного трактора. Это мы сейчас понимаем, как важно иметь технологический суверенитет и компетенции, которые необходимы нашему Союзному государству.



Масштабы выпуска союзных машин, конечно, не сравнить с минскими объемами. Счет в Череповце идет на сотни. Но это точно покупают и города, и села. Спрос в России солидный! Так что история о том, как Минск и Москва однажды задумали интеграцию не только словом, но и делом укрепить, со счастливым концом.





Череповецкий гигант - завод "Северсталь". 30 квадратных километров - город в городе со своими улицами, железнодорожными станциями, промышленным портом. Местный металлургический комбинат в тройке крупнейших в России. И самый большой актив компании.



Любовь Киселева, менеджер по продажам в Беларуси ПАО "Северсталь":

Продукция поставляется клиентам Беларуси, в том числе предприятиям строительной отрасли и машиностроения. Также поставляем продукцию с особыми характеристиками. Это сейчас в текущей ситуации, когда белорусские компании решают сложные задачи по импортозамещению, очень важно. Череповецкий гигант - завод "Северсталь". 30 квадратных километров - город в городе со своими улицами, железнодорожными станциями, промышленным портом. Местный металлургический комбинат в тройке крупнейших в России. И самый большой актив компании.



И правда, редкий машиностроительный флагман обходится без поставок под маркой "Северстали" (это вообще треть белорусского рынка). Экономику двигают большие проекты в области строительства, модернизации, замещения импортных образцов. Все это сегодня на пике! Строительство домов, ремонт мостов, сельхозмашины на замену импорту - а значит, нужно больше поставок хороших и разных. Масштабы "Северстали" позволяют удовлетворить любой белорусский спрос.



Впрочем, это дорога с двусторонним движением. В том смысле, что сырье отправляется в Беларусь, а после готовые машины возвращаются в Россию. На "Северстали" в Череповце и не вспомнят уже, когда сюда приехали первые БелАЗы. До сих пор они - первые помощники.



Александр Придеин, начальник автоколонны № 6 ПАО "Северсталь":

Сейчас находимся в цеху шлакопереработки. Это наиболее загруженный участок, наиболее тяжелый в перевозке, поэтому в данных условиях у нас работают только БелАЗы. Замены им сегодня нет.



Здесь, по сути, все, что остается от выплавки стали. Впрочем, отход еще послужит - строители-дорожники возьмут шлак в оборот. Наши большие машины доставят груз до точки назначения. БелАЗ на таких площадках колесит нон-топ, так что его "карьера" лишь на первый взгляд покажется недолгой. Здесь уверены: никакая другая машина не выдержит такого режима и таких нагрузок!



Александр Придеин, начальник автоколонны № 6 ПАО "Северсталь":

БелАЗ в наших условиях работает порядка десяти лет. Пробег при этом составляет до списания 600 с небольшим тысяч километров. – Прилично, с учетом того, что машина работает круглосуточно.



Но не БелАЗом единым. В регионе много белорусских машин, особенно теперь, когда западные бренды прощаются с союзным рынком. Но губернатор области, кажется, вовсе не жалеет о случившемся, тем более, если есть альтернатива.



Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области России:

Простой пример: даже закупка тракторов "Беларус" выросла с 500 до 970 за один год, т.е. в 2 раза. Мы полностью прекратили закупку импортного оборудования, покупаем МАЗы, грузовики у вас, тракторы покупаем у вас, "Амкодор".