Как "Великий камень" работает на белорусскую экономику - цифры и факты от Кирилла Коротеева

"Великий камень" - самый масштабный китайско-белорусский проект, рассчитанный на десятилетия. И уже сегодня здесь, по словам первого заместителя гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилла Коротеева, создано около 3 тыс. рабочих мест с зарплатой выше средней по стране. Это реальный вклад в наш технологический суверенитет, потому как технологии, которые приходят вместе с резидентами, внедряются и адаптируются под белорусскую промышленность.

"На сегодняшний день у нас в парке 120 резидентов из 15 стран. 55 из них - из Китайской Народной Республики. Объем заявленных инвестиций - 1,4 млрд долларов. 855 млн долларов инвенций уже вложено в основной капитал, это все уже находится здесь. Причем каждый доллар и рубль из этой суммы максимально эффективен. Это не какие-то деньги, которые нужно освоить. Это те деньги, которые вложили компании, просчитав досконально свою эффективность", - пояснил Кирилл Коротеев.





Это эффективное вложение уже приносит результат в экономике.

"За время существования парка резидентами нашей компании уплачено налогов более 107 млн в эквиваленте. Эта сумма в троекратном размере окупила те расходы бюджета, которые государство понесло на внешнюю инфраструктуру. По окончании 2023 года мы ожидаем примерно миллиард рублей выручки от наших резидентов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущий год. Причем это постоянный тренд на увеличение показателей. Соответственно, растет доходность - растут обороты. И это только 44 компании из 120 приступили к какой-то деятельности", - такие цифры привел первый заместитель гендиректора.

Также представитель Компании по развитию индустриального парка отметил, что в "Великом камне" создано 2 820 рабочих мест со средней зарплатой 3 153 рубля. "Это показатель, которым мы тоже очень гордимся", - подытожил Кирилл Коротеев.