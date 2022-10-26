Как зарабатывают на ураганах и других природных катаклизмах нечистые на руку лесники

Ураган - беда для хозяйства и экономики, но благодатная почва для роста серого леса, вернее, его незаконного оборота. Рассчитывая на погрешность в подсчете поврежденных кубометров всегда находятся те, кто пытается использовать ситуацию с личной выгодой.



В 2022 году во время крупных ураганов в Беларуси повреждено 4 млн кубометров леса. Почти треть из них - в Горецком районе.

КГК по Могилевской области совместно с финансовой милицией и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира были нацелены на предупреждение правонарушений при заготовке древесины. Были обследованы все участки и выявлены нарушения. Не обошлось без уголовных дел.

В установленные сроки вывести и переработать древесину удалось не всем. И 30 гектаров из запланированного лесхозы предложили исключить из плана, объясняя невозможность их разработки природными причинами.

"Заболачиваемость, овраги, сложность при разработке. В результате выезда на место установлено, что не все участки подлежат исключению. Кое-где склоны начинались с пологого места, кое-где были равнинные участки, часть лесосек можно было оставить, а не вырубать всплошную. По результатам обследования, Комитет госконтроля направил письмо по устранению этих недостатков и причин", - рассказал Александр Понкратов.

Усилия КГК увенчались успехом - пять гектаров леса уже в работе. А это порядка тысячи кубометров древесины, которая могла бы так и остаться гнить в лесу или стать "участницей" чьих-то серых схем.

Вскрыты и курьезные факты. Древесину из леса взяли, а переработать не смогли. Вывезли обратно в лес… Видимо, перерабатываться самостоятельно.

Подробнее об этой и других махинацияхсмотрите в фильме АТН "Серый лес".

