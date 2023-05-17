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Как земные вопросы решить в небе? Порядок в полях и на селе с высоты полета увидели в Клецком и Смолевичском районах
Чем больше солнечных дней, тем интенсивнее весенние полевые работы. Завершая яровой сев, многие районы Беларуси уже приступили к косовице. Кормозаготовка - один из важнейших элементов всего агросезона.
Любые виды полевых работ, как и сам уровень культуры земледелия, хорошо просматриваются с высоты птичьего полета. Ведь сложная и затяжная зима принесла аграриям немало трудностей, вспомнить хотя бы снег в конце апреля.
Председатели райисполкомов Минской области в компании с руководителями сельхозпредприятий в эти дни облетают свои территории на вертолетах. По итогам аэромониторинга делаются выводы, недочеты оперативно исправляют. О полях в иллюминаторе рассказал Алексей Кондратенко.
Трактор с косилкой динамично формируют в валки тысячи центнеров кормов. Помогают механизатору GPS-приборы, агрегат же косит по диагонали и под углом 30 градусов, вдобавок, у него строго выверенная ширина захвата. Эффект уже на поле: сурепица и рапс хорошо перемешиваются с озимым ячменем. Эта кормосмесь - новый эксперимент хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Отсюда и такое пестрое, полосатое поле, с высоты оно особенно эффектно.
Сеем и заготавливаем корма таким образом, что крестоцветные дают белок, протеин, а зерновые злаковые дают сахара. Балансируем, скашиваем, измельчаем на сенаж, добиваемся нужной влажности и закладываем в рукава.
Кулисная технология - когда культуры перемешены на одном поле - принесет аграриям Кухчиц сочные дивиденды в молочном животноводстве. Плюсы от таких экспериментов и для агрономии: сурепица и рапс - отличные предшественники для других растений. А значит, одно поле принесет два урожая за сезон. После кормов на нем посеют кукурузу.
Даже есть еще возможность убрать кукурузу на зерно. Это минеральная почва, плюс мы внесем удобрения по растительным остаткам под запашку. Микроорганизмы свою работу сделают, почва будет намного лучше. Мы так уже делали под картофель, что увеличивает соответственно урожайность на 10, а то и 20 %.
Впрочем, не на всех полях и не во всех районах Минской области культура земледелия идеальная. Затяжная зима и ее последствия, а это залежавшийся до апреля снег и большие лужи, а еще заморозки, сильные ветра - все это принесло аграриям страны немало затруднений.
Но весенние полевые работы нужно выполнять в срок, а главное - качественно. На это постоянно обращает внимание глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня. Это надо вам. А сохранить мы ее можем, только если напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, а нам и напрягаться-то и не надо. Надо просто чтобы каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело - и будет результат. Надо усилить эти темпы: где шли - там бежать надо, где бежали - еще быстрее бежать.
Команда руководителей сельхозпредприятий во главе с председателем Смолевичского райисполкома проводят аэромониторинг с легендарного вертолета Ми-8. Все виды как на ладони: молочно-товарные фермы, сельхозугодья, зерносушильные комплексы, дороги, садовые товарищества и агрогородки. По маршруту через иллюминаторы заметно выделяются Курган Славы, индустриальный парк "Великий камень", трасса Р-53 и сам город Смолевичи.
Два часа в пути. Сразу по горячим следам организовывается небольшая летучка и обмен мнениями.
Основная задача была поставлена губернатором: провести полет и посмотреть с высоты полета на культуру земледелия. Это контурность полей, есть моменты перезимовки, ведь где-то нужно провести ремонт посевов, а где-то сплошной пересев. В целом район выглядит неплохо, но есть еще и моменты, на которые нужно обратить внимание. Плюс наведение порядка на производствах, МТФ, у нас много разных частных предприятий, которым тоже нужно помогать наводить порядок.
К слову, среди важных вопросов, которые хорошо просматриваются сверху, проведение мелиорации. Ей тоже уделят внимание. На вертолетные аэромониторинги у руководителей районов Минской области есть время до конца месяца.
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