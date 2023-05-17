Как земные вопросы решить в небе? Порядок в полях и на селе с высоты полета увидели в Клецком и Смолевичском районах

Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня. Это надо вам. А сохранить мы ее можем, только если напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, а нам и напрягаться-то и не надо. Надо просто чтобы каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело - и будет результат. Надо усилить эти темпы: где шли - там бежать надо, где бежали - еще быстрее бежать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси