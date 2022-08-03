Как зерно становится мерилом суверенитета? "Простая экономика"

Август - время, когда день год кормит. Уже понятно, кто и с какими запасами в закромах встретит зиму. Какие результаты показывают разные страны? Почему западный ломоть хлеба все тоньше? Сквозь него уже просвечивает голод. Успехи Беларуси по уборке зерновых - это прямое следствие возрождения и развития села. Как нам сейчас в условии противоречий мировых лидеров выстраивать отношения с крупными торговыми партнерами и не потерять свой суверенитет?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Август - это первый этап подведения итогов работы аграрного сектора не только у нас, но во всем мире.С каким результатом входят страны мира в этот период?

В США падение объемов урожая пшеницы на 8 %, во Франции - минус 7,3 %, в Польше - 7 %, в Молдавии - более 30 %, в общем объеме стран Евросоюза снижение на 5 %.

По данным на 1 августа, в Беларуси намолочено почти 1,65 млн тонн зерна при средней урожайности 38,1 центнера с гектара. По данному показателю мы входим в первую десятку стран лидеров. Такие высокие данные наших аграриев стали возможны не столько в результате хороших погодных условий, сколько от социального уклада на селе.

Президент, уделяя внимание сельскому хозяйству, не просто "вкладывался" в землю, а особое внимание уделял созданию требуемой социально-бытовой, культурной, спортивной, образовательной, медицинской инфраструктуры в регионах нашей страны.

Вспомните: агрогородки, газификация, трилогия "малой родины". В любом государстве социально-экономические процессы особо остро проявляются в деревне. Если не развивается социальный уклад сельской местности, то это неизбежно ведет к катастрофическим неурожаям, голоду и эпидемиям.

Еще в мае 2005 года Президент Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Брестскую область, определил, что главная задача на селе - создать качественно новые условия жизни в сельской местности: комфортную среду, которая позволила бы сделать крестьянский труд привлекательным.

Идея реализовалась в Государственной программе возрождения и развития села. Основными целями программы были повысить престиж села и рейтинг аграрной отрасли, придержать отток жителей и создать инфраструктуру для удобной жизни и работы в белорусской деревне.





В итоге удалось обеспечить более высокий уровень жизни сельского населения и улучшить демографическую ситуацию.

Сейчас все усилия государства направлены на реализацию программ развития регионов - нельзя допустить отставание деревни от города. Главное создать в сельской местности производства, позволяющие обеспечить занятость населения и выпуск продукции с максимальной добавленной стоимостью. Например, не просто зерно, а молочная и мясная продукция.

Лукашенко 2.08.2022 г. в п. Кривичи: "Главное - добавленная везде стоимость… Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно".

Сильное хозяйство позволяет нам не только себя обеспечивать, но и наращивать экспорт.По результатам июня 2022 поставки в Россию увеличились на рекордные 48,4 % по сравнению с июнем 2021 (наиболее высокие темпы роста за последние 16 лет).

Когда у нас крепкая экономика, то говорить о снижении кредитного рейтинга не приходится.Вот и министр финансов Юрий Селиверстов назвал провокацией объявление рейтинговыми агентствами дефолта Беларуси, рейтинг снижен по политическим мотивам. Это понимают и наши крупные партнеры и спокойно наращивают торгово-экономические отношения с нашей страной.

Факт Оборот с КНР в 2021 г. - $5,9 млрд., за январь-май 2022 г. - $2 млрд.

Президент во время встреч с главами посольств в России и Китае четко определил приоритеты - интенсивное развитие торговли, поиск и реализация совместных инвестиционных проектов с Пекином и Москвой. Но важно действовать в интересах развития собственной сильной экономики, тогда с нами будут считаться, а значит, суверенитет и независимость будут обеспечены.