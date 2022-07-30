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Какая из областей сегодня лидер по намолоту зерна?
На сегодняшний день в стране уже намолочен1 млн тонн зерна. А какая из областей вложила больше всего в первую тонну, в проекте "Вопрос номер один" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
"Сложно назвать. Уборка идет интенсивно в Брестской области, Гродненской и Гомельской. Подтягиваются и северные области. По исходу уборочной кампании будем видеть ее результаты. Насегодня лидирует Брестская область", - отметил премьер-министр.
К слову, зима в стране видится комфортной, теплой и сытной. На данном этапе уже понятно, что в Беларуси все есть, достигнута продовольственная безопасность.
Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Леонидом Зайцем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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