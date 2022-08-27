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Какая средняя урожайность льна в Беларуси? Об этом и не только в проекте "Вопрос номер один"
Лен для Беларуси имеет стратегическое значение. И перспективы у этой культуры на наших полях есть. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказали ученые из Института льна.
Иван Голуб, директор РУП "Институт льна" НАН Беларуси, академик:
39 операций надо сделать, чтобы вырастить нормальный лен. Средняя урожайность льна находилась на уровне 4,1 центнера с гектара. А сегодня мы ниже 10 центнеров не опускаемся. Лен работает.
2010 год стал переломным для отрасли. Правительство хотело в принципе отказаться от идеи выращивания льна. В 2015 году этот вопрос перешел под контроль Академии наук. И тогда,по словам академика,Президент поддержал льнопроизводство, сказал: "Давайте. Что вам надо? Заводы новые?" Начали строить.
Что сегодня для белорусов лен?
По словам Ивана Голуба, сегодня 90 % льна идет на льнокомбинат, где из него изготавливают ткань.
"А потом из ткани что хочешь делай: можно одежду любую, шпагаты, обои. В старину всегда говорили, что лен и оденет, и накормит", - отметил руководитель Института льна.
Белорусское льняное масло
Беларусь в состоянии обеспечить себя льняным маслом, утверждаетакадемик Иван Голуб. "Например, Воложинский завод способен переработать около 4 тысяч тонн семян и получить столько, сколько нам надо", - констатировал он.
Полное интервью смотрите здесь.
Фото:pixabay
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