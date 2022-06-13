Сколько стоят первые белорусские овощи нового урожая?

На фоне Запада, где ощущается острый дефицит продовольствия, Беларусь с большой ставкой на сельское хозяйство выглядит стабильно. Продовольственной безопасности - особое внимание, это не раз подчеркивал и Президент.

Сейчас белорусские прилавки пополняют первые овощи нового урожая. Однако их стоимость в разных торговых точках отличается. Это замечают и покупатели, и профсоюзы, которые регулярно занимаются мониторингом цен отечественной продукции. В один из таких рейдов со специалистами отправился Владислав Бондарь.



Чтобы свежие овощи с собственного участка в Столине появились на прилавках столичного рынка, фермеру Николаю Бруцкому помогают дети. Все вместе тепличным выращиванием занимаются уже 20 лет, продают в тандеме с дочкой Людмилой. В Минске такие плоды семейного бизнеса пользуются спросом.



Если скажешь, что из Столинского района, даже огурецпробуют. Когда огурец сладкий, он без вопросов. Николай Бруцкий, фермер



В этом году у нас только 30 соток парника огурца, больше давим на помидор. 80 соток помидора. Помимо этого мы выращиваем перец тепличный и грунтовой, баклажаны, кукурузу сладкую и капусту. Людмила Никончук, фермер



Не просто сезонные витамины - товары социально значимые, от чего зависит продуктовая безопасность страны. Потому ситуацию контролируют профсоюзы во время рейдов. Прежде всего смотрят на наличие отечественных товаров, качество и цены.







Что касается картофеля, то в магазинах и на рынках продается белорусский картофель урожая 2021 года, но цена существенно отличается. Если, например, картофель старый стоит 1,40 - 1,79, то свежая картошка начинает стартовать от трех рублей. Олеся Артюшина, завотделом Минского городского объединения организаций профсоюзов



Магазины, где есть обязательный ассортиментный перечень, или рынок, где фермеры продают все то, что уродилось. Большие или малые города. Чтобы цены не разнились, такие рейды профсоюзы проводят в разных торговых точках страны еженедельно. Первое, что бросается в глаза на столичном рынке, - прилавки пестрят многообразием белорусских овощей.



Если вкус белорусской продукции споров у покупателей не вызывает, совсем другой вопрос с ценой. К примеру, стоимость огурца из Пинска на рынке - 1,50.



Вот уже с совсем другим ценником - 2 рубля 75 копеек такой же огурец, но на прилавке магазина. Хотя и здесь, и на рынке овощ белорусский, а значит, и транспортная логистика лишних затрат нести не должна.



Так в чем причины такой разбежки в цене, если дело не в транспортировке и точно не в дефиците товаров? Ведь выращиваем с избытком! Согласно данным МАРТ, для белорусского потребителя хватает меньше половины от всех собранных у нас же овощей.



На каждом этапе производственной цепочки (от производителя до конкретной полки), безусловно, формируется цена. При этом и производитель, и оптовые поставщики, и торговый объект должны закладывать справедливые принципы ценообразования. Мы видим значительную разницу между отпускной ценой производителя, непосредственно в Столинском районе, в Ольшанах, и конечной стоимостью данной продукции на полках наших магазинов. Владимир Поздняков, зампредседателя Белорусской федерации профсоюзов Беларуси

