Какая урожайность картофеля в этом году?

Сегодня большой склад продовольственной безопасности умещает и общий каравай, который превысил 11 млн тонн, и 800 тысяч тонн второго хлеба. В этом году урожайность картофеля более 300 центнеров с гектара, это тоже выше прошлогодних показателей. Просматривается и экспортный потенциал - в Российскую Федерацию готовы отправить под 300 тысяч тонн.

Такой результат - слагаемое многих факторов. Научились работать высокотехнологично не только на полях, но и на всех этапах производства - от возделывания семян до организации длительного хранения продукции и переработки, чтобы отечественными овощами обеспечивать население круглый год.О людях и технологиях - в репортаже Юлии Алферовой.



Каждый клочок земли должен быть использован на благо страны - об этом не единожды говорил глава государства, а в условиях мирового продовольственного кризиса это и вовсе звучит как парадигма. Санкции подтолкнули к активации резервов и в сельском хозяйстве. Урожай 2022 года подтвердил - можем и больше. Хватает полей и техники, а многие европейские хедлайнеры научились собирать у себя.



Экспериментальный завод освоил порядка 60 новых машин. Это и посадка картофеля,и закладка, и предпродажная подготовка, и мойка, и полировка, и упаковка, и эксклюзивное направление - упаковка вакуумной продукции, которую на сегодня в стране никто не производит. Александр Близнюк, начальник отдела экспериментального завода НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства



Производство биоразлагаемой упаковки - новинка 2022-го. А вот машина сегодня есть почти в каждом хозяйстве - выгружает, сортирует и отправляет картофель в хранилище. Подобные раньше покупали у немцев - отечественная почти втрое дешевле. В год на заводе собирают под 800 единиц техники - покупают фермеры из России и Казахстана, но прежде закрывают внутреннюю потребность.



Техника - это, пожалуй, второй фактор после погоды, от которого напрямую зависит урожай. Об этом хорошо знает механизатор Владимир Комар, в профессии 36 лет. Только за эту осень на своем "железном коне" обработал под тысячу гектаров.



Отец - тракторист. Мать работала в полеводческой бригаде. Я стал продолжать их род, династию. Вместе с сыном работаем. Работа круглый год - с весны пашем, сеем, потом пересаживаюсь за штурвал комбайна, убираем хлеб. Уберем хлеб - начинаем подготавливать почву под озимый сев. Землю надо любить. Тогда и она будет нас благодарить, давать нам хороший урожай. Я горжусь своей работой и люблю свою родную землю. Владимир Комар, механизатор ОАО "Кировский райагропромтехснаб"



С таким отношением к работе и виды на урожай. В намолотах здесь прибавляют год от года, обеспечивая и регион хлебом, и животноводство кормами. А это уже продовольственная, а значит, экономическая безопасность предприятия и страны.



Поэтому к аграриям в Беларуси относятся всегда с особым трепетом - "Дожинки" с размахом и спасибо за труд от главы государства!



Благодарность и орден Отечества II степени из рук Президента в канун профессионального праздника принимал и механизатор из Кировского района. Государственных наград удостоены 78 представителей профессии. Земля и люди были и остаются одними из главных богатств Беларуси.



Белорусы всегда сполна обеспечивали себя продовольствием, в том числевыращивая плодоовощную продукцию у себя на подсобных участках. Такой есть и у главы государства -почти 5 гектаров земли под картошку.



Журналисты видели урожай на полях, а в этом году удалось подсмотреть, где хранят овощи с участков резиденций.



Уникальность данного хранилища в том, что здесь есть и оборудование, и люди, которые отработали технологию хранения и знают особенность каждого сорта. Картофель хранится при температуре 2-4 градуса, которая создается автоматизированной системой искусственного климата, если температура наружного воздуха высокая, включаются холодильники. Вадим Маханько, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству



Овощи из этого хранилища передают в детские дома и дома престарелых, а с учетом того, что картофель еще и бренд Беларуси, зачастую овощи собирают в подарок. Те, что доставили в Кремль в 2018-м, тоже формировали здесь.



Сегодня на хранении "першацвет" и "красавік". Последний - новинка этого года. А вообще на полях Президента выращивают под 10 сортов. Пробуют новое с прицелом на запрос потребителей.



Больше стали востребованы сорта, которые не развариваются. Нужны и с повышенным крахмалом для переработки, все меняется. У нас в госреестре только белорусских сортов картофеля около 170. Людмила Козлова, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству



Новая селекция помогает наращивать объемы - в этом году в стране собрали под 800 тысяч тонн второго хлеба. Средняя урожайность - около 300 центнеров с гектара, почти на 20 % выше прошлогоднего показателя. Закрыли все внутренние потребности государства, сполна выполнив госзаказ, готовы отправлять и на экспорт. В этом году его нарастили и на полуфабрикатах из картофеля.



На Толочинском консервном заводе в начале года запустили первый и единственный в стране цех по производству картошки фри.



Совместно с учеными мы разрабатываем и режимы технологий. Технология серьезная, в Беларуси единственная, пробуем, тестируем. Меняем температуру фритюрного масла, температуру прохождения через фритюр. Сложно было наработать все это. Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода



К основному продукту, картошке фри, добавили производство долек по-деревенски и картофеля черри. Благо, сырья хватает, используют картофель, выращенный в своем хозяйстве. Под культуру отвели 900 гектаров.



В смену завод перерабатывает под 20 тонн картошки, это почти 10 тонн готового продукта. Но производство безотходное, остальное отправляют на производство крахмала. Сейчас работают в две смены, но спрос слишком высок, поэтому уже скоро это оборудование будет работать круглосуточно.



Крупные поставки идут на Россию и Узбекистан. Недавно заинтересовались и крупные сети фастфуда, что работают в Беларуси. Поэтому и в овощехранилище заложили с запасом.



Стабфонды увеличили и в целом по стране только картофеля48 тысяч тонн. Хватит до следующего сезона и яблок, и свеклы, и капусты, второго хлеба и первого. Вот он, результат труда аграриев, что весь сезон в поле.

