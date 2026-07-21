Какие экономические цели Беларусь перед собой ставит в Индонезии

По итогам 2025 года товарооборот Беларуси и Индонезии составил более 600 млн долларов. За 5 месяцев нынешнего года темпы роста экспорта добавили 10 %.

Успешный официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Джакарту и достигнутые бизнесом договоренности должны позволить выйти на цифры выше 1 млрд долларов.

Беларусь ставит целью не просто продать товар, мы предлагаем партнерам то, чего им так не хватает - технологии, взаимное уважение и реальную экономическую кооперацию.

Что представляет собой этот гигант Юго-Восточной Азии? Почему его экономика растет опережающими темпами? Как индонезийский экономический национализм ломает старые финансовые шаблоны и какие перспективы открываются для белорусского бизнеса на островах экватора? Об этом смотрите в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 21 июля в 13:20 и 19:45 на "Первом информационном".