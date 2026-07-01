Какие изменения начали действовать в Беларуси с 1 июля в сфере финансовых услуг и технологий

Ряд изменений вступает в силу с 1 июля. Так банки внедряют новые стандарты финансовых услуг и технологий, главная цель которых - защита от мошенников.

Новшества касаются работы в сервисах дистанционного обслуживания. Пользователю официально поступит запрос на доступ к геолокации. При первом входе в приложение банк создаст и сохранит эталонный "слепок" гаджета. Система будет анализировать технические параметры устройства: модель, операционную систему и настройки браузера, - чтобы понять, что в приложение заходит клиент, а не мошенник.

При этом можно использовать несколько устройств, для каждого будет сохранен свой цифровой отпечаток. Все данные будут храниться в зашифрованном виде и никому не передаются. При попытке зайти в аккаунт с чужого смартфона или из другой страны система мгновенно заметит подмену и заблокирует подозрительный перевод до личного подтверждения.

С июля также вступает в силу изменение в Налоговый кодекс. Устанавливается минимальный размер для уплаты налога на профессиональный доход.

Срок уплаты налога остается прежним - не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. Неуплата три месяца подряд приведет к автоматическому прекращению права применять налог на профессиональный доход. Вернуться в этот налоговый режим можно будет только через 6 месяцев.